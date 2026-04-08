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Treino e descanso
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As diferenças na preparação de Inter e Grêmio para o Gre-Nal

Colorados tiveram a semana livre, enquanto tricolores viajaram ao Uruguai para partida da Sul-Americana

Rafael Diverio

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