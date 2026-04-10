Alterações para o Gre-Nal 452: qual lado deve ter mais mudanças em relação ao último clássico

Clássico 451 terminou empatado e deu o título ao gaúcho ao Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

Grêmio e Inter disputam neste sábado (11), às 20h30min, o quarto Gre-Nal do ano. O clássico 452, válido pela 11ª rodada do Brasileirão, será disputado no Beira-Rio e pode distanciar um clube do outro na competição, já que ambos possuem 12 pontos. O Tricolor aparece no 11° lugar, enquanto o Colorado ocupa a 13ª colocação.

Em 2026, as equipes já se enfrentaram três vezes, com uma vitória para cada lado e um empate. Em comparação ao último clássico, por exemplo, ambas as equipes contam com alterações no elenco.

O Inter é quem está mais diferente, principalmente pelo esquema atual do técnico Paulo Pezzolano. Em relação ao último clássico, o time deve ter três ou quatro novidades na escalação.

Já do lado gremista, uma alteração já é garantida por conta de lesão. Contudo, há a possibilidade de outras duas mudanças.

As escalações do último Gre-Nal

Inter: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Allex; Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Monsalve; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.

As diferentes formações de Pezzolano

Nos últimos quatro jogos, momento em que o Inter somou três vitórias e um empate, o treinador uruguaio levou a campo quatro escalações diferentes. O fato deixa a escolha pelos 11 iniciais deste sábado mais imprevisível.

Com relação ao último Gre-Nal, o único jogador que não pode ser escalado é Victor Gabriel, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para a sua vaga, Félix Torres é o principal candidato. Ainda no sistema defensivo, Allex, que foi improvisado naquela partida, começará no banco. Matheus Bahia é o principal candidato a iniciar como ala no setor, com Bernabei como outra possibilidade.

Bruno Gomes, que foi lateral, deve seguir como um jogador mais recuado ao lado dos zagueiros. A condição dá espaço para Vitinho jogar como ala no lado direito. Ambos foram titulares no outro confronto, mas em outras posições.

No meio, Villagra, dono de boas atuações nos últimos jogos, assumiu de vez a vaga de Ronaldo. Ao seu lado, Paulinho e Bruno Henrique disputam a posição, com favoritismo para o primeiro. Com Borré favorito no ataque, restam duas vagas para três concorrentes: Alan Patrick, Bernabei e Carbonero.

Sendo assim, mesmo com um esquema diferente do clássico 451, Paulo Pezzolano deverá ter entre três e quatro alterações.

Poucas mudanças no Grêmio

O Tricolor é quem deve ir a campo com menos alterações em relação ao último clássico. A única garantida é na lateral esquerda, já que Marlon, titular no jogo da volta, está lesionado. O principal candidato a substitui-lo é o jovem Pedro Gabriel, que parece ter superado Caio Paulista na hierarquia da posição no elenco de Luís Castro.

Outras duas mudanças podem acontecer, mas são menos prováveis em relação a outra. Caso o treinador português opte por um time mais defensivo, Nardoni pode entrar na vaga de Monsalve para formar um trio no meio ao lado de Noriega e de Arthur. Ao optar por um esquema mais ofensivo, Monsalve deve permanecer no time, mas Gabriel Mec também vira opção.

O jovem também pode entrar no ataque, ao lado direito. Enamorado, titular da posição, ainda é o favorito para começar, por mais que não viva o melhor momento no clube. Outra opção é a entrada de Tetê, que também não vem de grandes atuações.

Em comparação com o último clássico, o Grêmio tem uma alteração já garantida, mas pode chegar até três.