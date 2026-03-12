Vasco x Palmeiras: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela quinta rodada do Brasileirão. ArteZH

Vasco e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (12), pela quinta rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, no São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir a Vasco x Palmeiras ao vivo

YouTube (CazéTV) e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026

A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.