"Time resultadista e que ainda não dá para confiar": como chega o Bahia para enfrentar o Inter pelo Brasileirão

Bahia venceu os dois jogos que realizou fora de casa no Brasileirão. Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Inter terá como próximo adversário no Brasileirão um time que perdeu apenas um jogo na temporada. No domingo (15), às 16h, o Colorado receberá o Bahia no Estádio Beira-Rio, buscando a primeira vitória na competição.

O fato de o tricolor baiano ter apenas uma derrota em 2026, no entanto, não é motivo de grande orgulho. O revés ocorreu justamente no confronto da pré-Libertadores contra o O'Higgins, do Chile, que terminou com o Bahia eliminado da competição.

Por outro lado, o clube conquistou o Campeonato Baiano, em cima do Vitória, que aliviou de certa forma a eliminação na competição continental.

— O Bahia ainda é uma incógnita em 2026. É um time mais resultadista do que foi em 2025. A equipe até vem de bons resultados no Brasileirão, mas, a eliminação da Libertadores pesou — avalia Tiago Lemos, setorista do Bahia no ge.globo.

— São dois clássicos Ba-Vi na sequência, um com título estadual e outro empate no Brasileirão, mas a preocupação nem é pelos resultados. Existe inconstância e incerteza em relação ao ano, e é muito por conta do futebol apresentado. O futebol do Bahia tem bons momentos em alguns jogos, mas não consegue ser constante e jogar bem como fazia, por exemplo, no Brasileirão do ano passado — complementa.

O Bahia ocupa a quarta posição no Campeonato Brasileiro, com 8 pontos, mas um jogo a menos — adiado contra a Chapecoense por conta da pré-Libertadores.

As duas vitórias do clube baiano foram longe da Fonte Nova, contra Corinthians e Vasco. Para enfrentar o Inter no Beira-Rio há dúvidas sobre a postura da equipe comandada por Rogério Ceni.