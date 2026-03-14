Brasileirão

Olho no adversário 
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"Time resultadista e que ainda não dá para confiar": como chega o Bahia para enfrentar o Inter pelo Brasileirão

Tricolor baiano perdeu apenas um jogo na temporada, mas ainda sofre pela eliminação na pré-Libertadores

Alex Torrealba

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