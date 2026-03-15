Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Santos e Corinthians se enfrentam neste domingo (15), pela sexta rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 16h, na Vila Belmiro, em Santos (SP)
Onde assistir a Santos SP X Corinthians SP ao vivo
GE TV e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Onde assistir ao Brasileirão 2026?
O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.
Calendário do Brasileirão 2026
A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.