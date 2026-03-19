Santos demite Vojvoda após derrota para o Inter

Vojvoda deixa o Santos com 42% de aproveitamento nos pouco mais de cinco meses de trabalho Raul Baretta / Santos FC.

A vitória do Inter sobre o Santos provocou a demissão de Juan Pablo Vojvoda. O Peixe comunicou o desligamento do treinador argentino menos de uma hora após o fim da partida pela sétima rodada do Brasileirão, vencida pelo Colorado por 2 a 1, com gol nos acréscimos.

No cargo desde agosto do ano passado, o técnico vinha pressionado desde o Paulistão, após eliminação para o Novorizontino. No Campeonato Brasileiro deste ano, somou apenas uma vitória em sete jogos, deixando o clube na 16ª colocação, com 6 pontos — a um do Z-4.

Vojvoda teve 42% de aproveitamento nos pouco mais de cinco meses de trabalho no Santos. Ao todo, em 34 partidas foram 10 vitórias, 14 empates e 10 derrotas. Os auxiliares Nahuel Martínez e Gastón Liendo, o preparador físico Luis Azpiazu, o preparador de goleiros Santiago Piccinini e o psicólogo Christian Rodrigues também deixam o clube.

O Santos agora vai em busca de um novo treinador. Conforme o ge.globo, Hernán Crespo e Cuca são nomes ventilados nos bastidores do clube. O próximo compromisso do Peixe é no domingo, às 16h, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

Veja comunicado do Santos