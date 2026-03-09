Roger Machado é alvo de clube da Série A

Roger Machado foi campeão gaúcho em 2025 com o Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

Ídolo do Grêmio como jogador e ex-técnico da dupla Gre-Nal, Roger Machado é alvo do São Paulo para a sequência da temporada. Nesta segunda-feira (9), o clube paulista demitiu Hernán Crespo.

Segundo Gabriel Sá, repórter do UOL, o nome preferido da diretoria era Filipe Luís, recém demitido do Flamengo. Contudo, o treinador não pretende aceitar trabalhos no Brasil em 2026, o que motivou a procura do São Paulo por outros nomes.

Conforme o jornalista, o nome de Roger Machado agrada membros da diretoria tricolor, e uma sondagem já foi feita.

O gaúcho de Porto Alegre está livre no mercado desde setembro de 2025, quando ele deixou o Inter. Na equipe, Roger conquistou o Gauchão do ano passado, título que o Inter voltou a conquistar após nove anos.

Caso Roger Machado aceite o convite e mantenha a comissão técnica de seu último trabalho, o preparador físico Paulo Paixão o acompanharia no São Paulo.

Demissão de Crespo

Vice-líder do Brasileirão, o São Paulo demitiu o técnico argentino por divergências internas. Segundo o UOL, o plano de treinos montado por Crespo nos últimos dias, com três dias de folga na última semana, não agradou a diretoria da equipe.

Da mesma forma, o tempo das atividades era considerado curto pela alta cúpula do São Paulo.