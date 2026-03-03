Renato voltará aos trabalhos após quase seis meses sem clube. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Antes mesmo da manifestação por meio do clube, Renato Portaluppi confirmou que está de volta aos trabalhos e com a equipe já definida. Em publicação nas redes sociais, o treinador anunciou que assumirá o Vasco.

Ele publicou uma foto de uma das passagens que teve pelo time carioca com a legenda: "Feliz em estar de volta". Renato já treinou o Vasco em outras duas oportunidades. Entre 2005 e 2006, além do período em 2008.

Segundo o ge.globo, a contratação foi fechada nesta terça-feira (3), com avanço nas tratativas durante a madrugada. O contrato é válido até o fim de 2026.

A comissão de Renato Portaluppi será composta pelos auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles, parceiros de longa data do técnico. A primeira partida no comando da equipe deve ser contra o Palmeiras, no dia 12 de março, em São Januário.

O último trabalho de Renato foi no Fluminense. Ele pediu demissão em setembro de 2025, depois de levar o time carioca à semifinal do Mundial de Clubes no mesmo ano.