Remo anuncia novo treinador e é o quarto clube do Brasileirão a trocar de técnico

Léo Condé treinou o Ceará em 2025. Gabriel Silva / Ceará,Divulgação

Mais um clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro está de técnico novo. Após demitir o colombiano Juan Carlos Osorio, no domingo (1°), o Remo anunciou a contratação de Léo Condé, técnico de 47 anos que estava sem clube, desde que deixou o Ceará após o fim do Brasileirão do ano passado.

O novo treinador terá a missão de reverter o placar da final do Campeonato Paraense, já que o Remo perdeu na ida para o Paysandu, por 2 a 1. Outro desafio será melhorar a campanha da equipe no Brasileirão. O time da Região Norte soma três pontos após quatro rodadas, estando na 16ª posição.

Léo Condé é o terceiro técnico anunciado nesta semana por um clube da Série A. Primeiro, o Vasco confirmou Renato Portaluppi como substituto de Fernando Diniz, na terça-feira (3). Já nesta quarta (5), além da mudança no Remo, o Flamengo anunciou Leonardo Jardim para a vaga deixada por Filipe Luís.

Na última semana, o Atlético-MG confirmou a chegada do argentino Eduardo Domínguez, que assume o clube após a demissão de Jorge Sampaoli.

Sendo assim, considerando os times da primeira divisão, já foram feitas quatro trocas de treinadores após quatro rodadas do Campeonato Brasileiro.