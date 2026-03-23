Por que entrevista de Roger Machado causou polêmica no São Paulo

A explicação detalhou mecanismos de pressão, ocupação de espaço e movimentação defensiva. Rubens Chiri / São Paulo FC

A entrevista de Roger Machado após a derrota do São Paulo para o Palmeiras repercutiu pela forma como o treinador explicou o gol sofrido. Na coletiva, no último sábado (21), o técnico utilizou uma linguagem marcada por termos técnicos e conceitos táticos, o famoso “tatiquês”.

A explicação detalhou mecanismos de pressão, ocupação de espaço e movimentação defensiva, mas com vocabulário pouco acessível ao público geral. Fato esse que gerou polêmica, entre muitas críticas e alguns elogios ao ex-técnico de Grêmio e Inter.

A fala de Roger Machado

— A nossa subida de pressão ali obedeceu à regra do gatilho da bola rodada para trás, mas ali houve pouca pressão na bola, e a bola inverteu de corredor. Em qualquer time que pega, ainda mais com um canhoto de pé contrário, que não tem uma marcação justa, a bola foi invertida, e houve uma dobra de corredor. Na verdade, nós até estávamos com a dobra, mas chegamos mais atrasados, e, nas características do Arias, ele trouxe para dentro e finalizou.

— Naquele momento, foi justamente a tentativa de pressionar, jogando em casa, numa iniciativa, num gatilho de pressão de bola para trás, que a pressão vazou. Essa foi uma pressão que iniciou bem sucedida, mas nós permitimos que o adversário saísse num espaço muito pequeno, em vez de fazermos com que o adversário continuasse pressionado do lado da bola.

Por que causou polêmica

Na prática, o lance descrito foi resultado de uma falha na execução da pressão alta do São Paulo. A equipe tentou aplicar uma estratégia treinada para forçar o erro do adversário, mas não conseguiu manter a intensidade necessária, permitindo que o Palmeiras encontrasse espaço, invertesse a jogada e construísse a finalização que resultou no gol.

Com críticas e deboches, mas com outros tantos elogios, a repercussão ocorreu porque o conteúdo da explicação, embora tecnicamente correto, foi apresentado de forma complexa. O uso excessivo de termos específicos dificultou a compreensão por parte de torcedores, especialmente aqueles menos familiarizados com conceitos táticos.

Roger Machado foi anunciado pelo São Paulo no último dia 10, após a demissão de Hernán Crespo. O ex-treinador da dupla Gre-Nal, no entanto, teve, desde o início, alta rejeição da torcida e inicia o trabalho pressionado, mesmo com seis pontos em nove disputados.