Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela sexta rodada da competição. ArteZH

Palmeiras e Mirassol se enfrentam neste domingo (15), pela sexta rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 18h30min, na Arena Palmeiras, em São Paulo (SP)

Onde assistir a Palmeiras SP X Mirassol SP ao vivo

Sportv e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

Leia Mais Seleção lança camisa 2 para a Copa em parceria com marca de Michael Jordan; veja fotos

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026

A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.