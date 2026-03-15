Na véspera da convocação, veja como foi a atuação de Neymar contra o Corinthians

Na véspera de mais uma convocação da Seleção Brasileira, o atacante Neymar teve uma atuação discreta. No empate em 1 a 1 contra o Corinthians neste domingo (15) pela sexta rodada do Brasileirão, o jogador não teve uma atuação para encher os olhos de Carlo Ancelotti.
O camisa 10 até deu uma assistência. O passe para o gol de empate do Santos, marcado por Gabigol no primeiro tempo logo após Memphis abrir o placar para o Corinthians, foi do craque.
Mas, ainda assim, foi uma atuação discreta, no geral. A nota final de Neymar no Sofascore, aplicativo de estatísticas, foi de 6,6. O mapa de calor do jogador também mostra movimentação especialmente pelo lado esquerdo, mas com pouca participação efetiva (veja abaixo).
Para além da assistência, foram 16 passes certos de 23 tentados (veja abaixo). Ele tentou três dribles, todos sem sucesso. E também perdeu a posse da bola em 21 ocasiões.
No segundo tempo, foram passes errados em sequência. Pelo menos dois contra-ataques na segunda etapa acabaram com tentativas mal-sucedidas do camisa 10 de encontrar seus companheiros.
Neymar teve apenas duas finalizações, uma delas de cabeça, e que não teve a direção do gol, já no fim do jogo. Nos acréscimos, quando o Santos estava com dois jogadores a menos, Neymar sofreu uma falta no lado esquerdo de ataque, e ele mesmo bateu. No entanto, a cobrança foi para fora.
Expectativa
Após a partida, Neymar foi questionado, e respondeu sobre a expectativa ou não de ser chamado por Carlo Ancelotti:
— Obviamente, meu desejo é voltar à Seleção, mas não cabe a mim. Se eu estiver lá ou não, sempre torcerei para a Seleção.
Carlo Ancelotti convoca a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (16). A lista será para a disputa de dois amistosos, contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março.