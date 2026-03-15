Na véspera da convocação, veja como foi a atuação de Neymar contra o Corinthians

Atacante teve atuação discreta, apesar de assistência no empate do Santos em 1 a 1 contra o Corinthians. MARCELLO ZAMBRANA / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Na véspera de mais uma convocação da Seleção Brasileira, o atacante Neymar teve uma atuação discreta. No empate em 1 a 1 contra o Corinthians neste domingo (15) pela sexta rodada do Brasileirão, o jogador não teve uma atuação para encher os olhos de Carlo Ancelotti.

O camisa 10 até deu uma assistência. O passe para o gol de empate do Santos, marcado por Gabigol no primeiro tempo logo após Memphis abrir o placar para o Corinthians, foi do craque.

Mas, ainda assim, foi uma atuação discreta, no geral. A nota final de Neymar no Sofascore, aplicativo de estatísticas, foi de 6,6. O mapa de calor do jogador também mostra movimentação especialmente pelo lado esquerdo, mas com pouca participação efetiva (veja abaixo).

Mapa de calor ilustra atuação discreta. Sofascore / Reprodução

Para além da assistência, foram 16 passes certos de 23 tentados (veja abaixo). Ele tentou três dribles, todos sem sucesso. E também perdeu a posse da bola em 21 ocasiões.

No segundo tempo, foram passes errados em sequência. Pelo menos dois contra-ataques na segunda etapa acabaram com tentativas mal-sucedidas do camisa 10 de encontrar seus companheiros.

Os passes e a nota de Neymar contra o Corinthians. Sofascore / Reprodução

Neymar teve apenas duas finalizações, uma delas de cabeça, e que não teve a direção do gol, já no fim do jogo. Nos acréscimos, quando o Santos estava com dois jogadores a menos, Neymar sofreu uma falta no lado esquerdo de ataque, e ele mesmo bateu. No entanto, a cobrança foi para fora.

Expectativa

Após a partida, Neymar foi questionado, e respondeu sobre a expectativa ou não de ser chamado por Carlo Ancelotti:

— Obviamente, meu desejo é voltar à Seleção, mas não cabe a mim. Se eu estiver lá ou não, sempre torcerei para a Seleção.