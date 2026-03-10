Mirassol x Santos hoje: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela quinta rodada do Brasileirão. ArteZH

Mirassol e Santos se enfrentam nesta terça (10), pela quinta rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 21h30min. A partida ocorre no Maião, em Mirassol (SP).

Onde assistir a Mirassol X Santos ao vivo

Amazon Prime Vídeo anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026

A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.