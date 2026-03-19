Flamengo x Remo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela sétima rodada do Brasileirão. ArteZH

Flamengo e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (19), pela sétima rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir a Flamengo x Remo ao vivo

Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

Leia Mais Álbum da Copa do Mundo tem pré-venda divulgada

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026