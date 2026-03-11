Flamengo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela quinta rodada da competição. ArteZH

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam Nesta quarta-feira (11), pela quinta rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 21h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir a Flamengo x Cruzeiro ao vivo

RBS TV, GE TV e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026