Cruzeiro x Santos: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela oitava rodada do Brasileirão. ArteZH

Cruzeiro e Santos se enfrentam neste domingo (22), pela oitava rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Onde assistir a Cruzeiro X Santos ao vivo

Globo e Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026