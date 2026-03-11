Corinthians x Coritiba: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela quinta rodada da competição. ArteZH

Corinthians e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira (11), pela quinta rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 21h30min, no Itaquerão, em São Paulo (SP).

Onde assistir a Corinthians X Coritiba ao vivo

Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

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