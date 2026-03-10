Confira cinco destaques dos estaduais que não estão na Série A do Brasileirão

Léo Naldi, do Novorizontino, pode ser uma opção para os times da primeira divisão. Juan Rodrigues / Novorizontino/Divulgação

O final dos principais estaduais do Brasil traz, também, alguns destaques que merecem ser observados pela dupla Gre-Nal. Claro que o time mais badalado foi o Novorizontino, vice-campeão para o milionário Palmeiras em São Paulo. Mas houve bons valores também em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.

A CBF estendeu o prazo de contratações desta janela de transferências, o que permite a Grêmio e Inter anunciar jogadores até 27 de março. Contudo, o novo período só vale para a chegada de atletas que participaram dos estaduais.

A seguir, Zero Hora apresenta jogadores que não são da Série A e, segundo a avaliação de jornalistas do Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e São Paulo, poderiam ser reforços nessa janela de março.

Rio de Janeiro

Felipe Avelino, goleiro de 27 anos do Volta Redonda

Goleiro de 27 anos está no clube carioca desde 2017. Jottape Fotografias / Volta Redonda/Divulgação

O camisa 1 do Volta Redonda foi um dos destaques dos chamados pequenos do Rio. Segundo Michelle Silva, comentarista da Rádio Globo:

— Um dos melhores goleiros do Carioca. Fez suas melhores partidas contra Botafogo e Vasco. No duelo diante do Vasco, fez defesas que acabaram mantendo o Volta Redonda na disputa o tempo todo.

Minas Gerais

Eduardo Person, meia de 29 anos do América-MG

Meia tem 29 anos e estava na Chapecoense no ano passado. Mourão Panda / América-MG/Divulgação

Presente nos 11 jogos do clube mineiro na temporada, o meia marcou dois gols na competição e deu duas assistências.

— Apresentado ao futebol profissional em Santa Catarina, o meia tem larga experiência nas divisões inferiores. Passou pelo futebol gaúcho em 2019, jogando pelo Brasil de Pelotas — disse o jornalista João Paulo JP, setorista do Cruzeiro para o Diário Celeste, que o coloca como um dos melhores do campeonato.

Paraná

Bruno Santos, centroavante de 29 anos do Londrina

Atacante tem 29 anos e foi artilheiro do Estadual. Rafael Martins / Londrina/Divulgação

O vice-campeonato do Londrina teve o atacante como principal destaque. Ele foi o artilheiro do Estadual, sendo decisivo em jogos mais complexos, como na semifinal contra o Athletico.

— O atacante foi o goleador do campeonato, com cinco gols. Seu maior destaque foi fazer, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, o lance que garantiu presença na final. Tem 1m85cm, é mais posicionado entre os zagueiros, estilo camisa 9 à moda antiga — de acordo com a jornalista Monique Vilela, setorista do Athletico-PR na rádio TMC, de Curitiba.

São Paulo

Maceió, atacante de 22 anos da Portuguesa, e Léo Naldi, volante de 24 anos do Novorizontino

Maceió e Léo Naldi são bons nomes que participaram do Paulistão. Montagem sobre fotos de Portuguesa e Rainier Moura/Novorizontino / Divulgação

O campeonato estadual mais rico do país é também o que mais atrai atenção. Diversos times disputam os zagueiros do Novorizontino, Dantas e Patrick, por exemplo. Mas há outros nomes de destaque.

Para o repórter da Band-SP, Luis Fabiani, nomes como o atacante Maceió, da Portuguesa, e o volante Léo Naldi, que está no Novorizontino, vice-campeão paulista, podem interessar times da Série A:

— O Maceió é um jogador de 2003, então é novo. É um atacante de beirada, joga pelo lado esquerdo do ataque e foi um dos artilheiros da Portuguesa na base. Nesse Paulistão, marcou três gols. Ele teve uma passagem rápida pelo Mirassol, não se firmou, mas é um cara que desperta muito interesse de fora e naturalmente de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro também.