Confira cinco destaques dos estaduais que não estão na Série A do Brasileirão

O final dos principais estaduais do Brasil traz, também, alguns destaques que merecem ser observados pela dupla Gre-Nal. Claro que o time mais badalado foi o Novorizontino, vice-campeão para o milionário Palmeiras em São Paulo. Mas houve bons valores também em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.
A CBF estendeu o prazo de contratações desta janela de transferências, o que permite a Grêmio e Inter anunciar jogadores até 27 de março. Contudo, o novo período só vale para a chegada de atletas que participaram dos estaduais.
A seguir, Zero Hora apresenta jogadores que não são da Série A e, segundo a avaliação de jornalistas do Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e São Paulo, poderiam ser reforços nessa janela de março.
Rio de Janeiro
Felipe Avelino, goleiro de 27 anos do Volta Redonda
O camisa 1 do Volta Redonda foi um dos destaques dos chamados pequenos do Rio. Segundo Michelle Silva, comentarista da Rádio Globo:
— Um dos melhores goleiros do Carioca. Fez suas melhores partidas contra Botafogo e Vasco. No duelo diante do Vasco, fez defesas que acabaram mantendo o Volta Redonda na disputa o tempo todo.
Minas Gerais
Eduardo Person, meia de 29 anos do América-MG
Presente nos 11 jogos do clube mineiro na temporada, o meia marcou dois gols na competição e deu duas assistências.
— Apresentado ao futebol profissional em Santa Catarina, o meia tem larga experiência nas divisões inferiores. Passou pelo futebol gaúcho em 2019, jogando pelo Brasil de Pelotas — disse o jornalista João Paulo JP, setorista do Cruzeiro para o Diário Celeste, que o coloca como um dos melhores do campeonato.
Paraná
Bruno Santos, centroavante de 29 anos do Londrina
O vice-campeonato do Londrina teve o atacante como principal destaque. Ele foi o artilheiro do Estadual, sendo decisivo em jogos mais complexos, como na semifinal contra o Athletico.
— O atacante foi o goleador do campeonato, com cinco gols. Seu maior destaque foi fazer, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, o lance que garantiu presença na final. Tem 1m85cm, é mais posicionado entre os zagueiros, estilo camisa 9 à moda antiga — de acordo com a jornalista Monique Vilela, setorista do Athletico-PR na rádio TMC, de Curitiba.
São Paulo
Maceió, atacante de 22 anos da Portuguesa, e Léo Naldi, volante de 24 anos do Novorizontino
O campeonato estadual mais rico do país é também o que mais atrai atenção. Diversos times disputam os zagueiros do Novorizontino, Dantas e Patrick, por exemplo. Mas há outros nomes de destaque.
Para o repórter da Band-SP, Luis Fabiani, nomes como o atacante Maceió, da Portuguesa, e o volante Léo Naldi, que está no Novorizontino, vice-campeão paulista, podem interessar times da Série A:
— O Maceió é um jogador de 2003, então é novo. É um atacante de beirada, joga pelo lado esquerdo do ataque e foi um dos artilheiros da Portuguesa na base. Nesse Paulistão, marcou três gols. Ele teve uma passagem rápida pelo Mirassol, não se firmou, mas é um cara que desperta muito interesse de fora e naturalmente de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro também.
— Léo Naldi está emprestado ao Vitória pelo Novorizontino, deve voltar ao clube baiano em breve, mas, ao mesmo tempo, é um cara que o Vitória não deve fazer muita força para segurar. Volante de marcação, de pegada, teve uma passagem boa pela Ponte Preta também e é novo, tem só 24 anos.