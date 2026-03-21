CBF divulga tabela das 9ª e 10ª rodadas do Brasileirão; veja as datas e horários dos jogos de Grêmio e Inter

Estão definidos os horários das rodadas 9 e 10 da Série A do Brasileirão. Será o retorno do campeonato após a parada para a data Fifa, que começa na segunda-feira (23).
No dia 1º de abril, o Inter recebe o São Paulo, no Beira-Rio, às 19h30min. Depois, vai a São Paulo enfrentar o Corinthians, no domingo de Páscoa, também às 19h30min.
O Grêmio joga com o Palmeiras em 2 de abril, às 21h30min, na Arena Barueri. Na rodada seguinte, recebe o Remo, na Arena, às 20h30min, no domingo.
Confira a tabela detalhada
9ª rodada
1º de abril (quarta-feira)
- 19h30min: Botafogo x Mirassol
- 19h30min: Inter x São Paulo
- 20h: Cruzeiro x Vitória
- 20h: Bahia x Athletico-PR
- 20h30min: Coritiba x Vaco
- 21h30min: Fluminense x Corinthians
2 de abril (quinta-feira)
- 19h: Santos x Remo
- 19h: Chapecoense x Atlético-MG
- 21h30min: Palmeiras x Grêmio
- 21h30min: Bragantino Flamengo
10ª rodada
4 de abril (sábado)
- 18h30min: São Paulo x Cruzeiro
- 20h30min: Coritiba x Fluminense
- 21h: Vasco x Botafogo
5 de abril (domingo)
- 16h: Chapecoense x Vitória
- 17h30min: Flamengo x Santos
- 17h30min: Atlético-MG x Athletico-PR
- 19h30min: Corinthians x Inter
- 19h30min: Bahia x Palmeiras
- 20h: Mirassol x Bragantino
- 20h30min: Grêmio x Remo
