CBF divulga data e horário do Gre‑Nal 452; veja a tabela detalhada da 11ª à 17ª rodada do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou, neste domingo (29), as rodadas 11 a 17 do Brasileirão. Assim, confirmou a data e horário do Gre-Nal 452. O clássico será disputado no dia 11 de abril, um sábado, às 20h30, no Beira-Rio.
Os jogos detalhados pela entidade vão até 25 de maio, antes da parada para a Copa do Mundo, que terá início dia 11 de junho.
Para o Grêmio, a sequência até a parada terá confrontos fora de casa contra Cruzeiro, Athletico-PR e Bahia, além de duelos na Arena diante do Coritiba, Flamengo e Santos.
Já o Inter, depois do clássico, encara compromissos diante de Mirassol, Fluminense e Vasco, no Beira-Rio, e Botafogo, Coritiba e Vitória, fora de casa.
Confira os jogos de Grêmio e Inter detalhados pela CBF
Grêmio
- 11ª rodada: Inter x Grêmio — 11/04, 20h30min (Beira-Rio)
- 12ª rodada: Cruzeiro x Grêmio — 18/04, 20h30min (Mineirão)
- 13ª rodada: Grêmio x Coritiba — 26/04, 16h (Arena do Grêmio)
- 14ª rodada: Athletico-PR x Grêmio — 02/05, 20h30min (Arena da Baixada)
- 15ª rodada: Grêmio x Flamengo — 10/05, 19h30min (Arena do Grêmio)
- 16ª rodada: Bahia x Grêmio — 17/05, 16h (Fonte Nova)
- 17ª rodada: Grêmio x Santos — 23/05, 19h (Arena do Grêmio)
Inter
- 11ª rodada: Inter x Grêmio — 11/04, 20h30 (Beira-Rio)
- 12ª rodada: Inter x Mirassol — 19/04, 11h (Beira-Rio)
- 13ª rodada: Botafogo x Inter — 25/04, 18h30min (Mané Garrincha)
- 14ª rodada: Inter x Fluminense — 03/05, 18h30min (Beira-Rio)
- 15ª rodada: Coritiba x Inter — 09/05, 16h (Couto Pereira)
- 16ª rodada: Inter x Vasco — 16/05, 18h30 (Beira-Rio)
- 17ª rodada: Vitória x Inter — 23/05, 17h (Barradão)