CBF divulga data e horário do Gre‑Nal 452; veja a tabela detalhada da 11ª à 17ª rodada do Brasileirão

Primeiro Gre-Nal do Brasileirão será disputado no dia 11 de abril. André Ávila / Agencia RBS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou, neste domingo (29), as rodadas 11 a 17 do Brasileirão. Assim, confirmou a data e horário do Gre-Nal 452. O clássico será disputado no dia 11 de abril, um sábado, às 20h30, no Beira-Rio.

Os jogos detalhados pela entidade vão até 25 de maio, antes da parada para a Copa do Mundo, que terá início dia 11 de junho.

Para o Grêmio, a sequência até a parada terá confrontos fora de casa contra Cruzeiro, Athletico-PR e Bahia, além de duelos na Arena diante do Coritiba, Flamengo e Santos.

Já o Inter, depois do clássico, encara compromissos diante de Mirassol, Fluminense e Vasco, no Beira-Rio, e Botafogo, Coritiba e Vitória, fora de casa.

Confira os jogos de Grêmio e Inter detalhados pela CBF

Grêmio

11ª rodada: Inter x Grêmio — 11/04, 20h30min (Beira-Rio)

Inter x Grêmio — 11/04, 20h30min (Beira-Rio) 12ª rodada: Cruzeiro x Grêmio — 18/04, 20h30min (Mineirão)

Cruzeiro x Grêmio — 18/04, 20h30min (Mineirão) 13ª rodada: Grêmio x Coritiba — 26/04, 16h (Arena do Grêmio)

Grêmio x Coritiba — 26/04, 16h (Arena do Grêmio) 14ª rodada: Athletico-PR x Grêmio — 02/05, 20h30min (Arena da Baixada)

Athletico-PR x Grêmio — 02/05, 20h30min (Arena da Baixada) 15ª rodada: Grêmio x Flamengo — 10/05, 19h30min (Arena do Grêmio)

Grêmio x Flamengo — 10/05, 19h30min (Arena do Grêmio) 16ª rodada: Bahia x Grêmio — 17/05, 16h (Fonte Nova)

Bahia x Grêmio — 17/05, 16h (Fonte Nova) 17ª rodada: Grêmio x Santos — 23/05, 19h (Arena do Grêmio)

Inter