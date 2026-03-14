Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela sexta rodada do Brasileirão. ArteZH

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste sábado (14), pela sexta rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 20h30min, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir a Botafogo X Flamengo ao vivo

Amazon anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

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Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026

A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.