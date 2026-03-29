Athletico-PR x Botafogo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam em jogo da quinta rodada do Brasileirão. ArteZH

Athletico-PR e Botafogo se enfrentam neste domingo (29), em jogo da quinta rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Onde assistir a Athletico-PR X Botafogo ao vivo

Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

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