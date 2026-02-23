Inter e Grêmio estão entre os três melhores ataques dos times do Brasileirão na temporada; veja ranking

Finalistas do Gauchão, Inter e Grêmio estão entre os melhores ataques dos times da Série A do Brasileirão até aqui na temporada. A Dupla está atrás somente do Bahia, que tem média de 2,3 gols por jogo.
Segundo do ranking, o Colorado soma 26 gols em 12 partidas, tendo uma média de 2,1 gols por jogo. Já o Grêmio, com a mesma quantidade de partidas, balançou as redes 23 vezes — média de 1,9 gols por partida.
Contra o Ypiranga, no último sábado (21), foi o terceiro jogo em que o Inter marcou quatro gols: isso havia acontecido diante do Monsoon (4 a 0 no Passo D'Areia) e no clássico Gre-Nal (4 a 2 no Beira-Rio). Curiosamente, durante todo 2025, o time não conseguiu alcançar esta marca nem uma vez sequer. O Grêmio, por sua vez, marcou cinco gols duas vezes, contra São Luiz e Botafogo.
Líder do ranking, o Bahia possui 30 gols em 13 jogos. O top-5 é completado por Palmeiras e Chapecoense. Veja o ranking abaixo.
Os melhores ataques dos times da Série A do Brasileirão na temporada
- Bahia - 30 gols em 13 jogos: média de 2,30 gols por jogo;
- Inter - 26 gols em 12 jogos: média de 2,16 gols por jogo;
- Grêmio - 23 gols em 12 jogos: média de 1,91 gols por jogo;
- Chapecoense - 24 gols em 13 jogos: média de 1,84 gols por jogo;
- Palmeiras - 22 gols em 12 jogos: média de 1,83 gols por jogo;
- Atlético-MG - 22 gols em 12 jogos: média de 1,83 gols por jogo;
- Athletico-PR - 23 gols em 13 jogos: média de 1,76 gols por jogo;
- Remo - 20 gols em 12 jogos: média de 1,66 gols por jogo;
- Cruzeiro - 19 gols em 12 jogos: média de 1,58 gols por jogo;
- Fluminense - 17 gols em 11 jogos: média de 1,54 gols por jogo;
- Flamengo - 20 gols em 13 jogos: média de 1,53 gols por jogo;
- São Paulo - 18 gols em 12 jogos: média de 1,5 gols por jogo;
- Coritiba - 19 gols em 13 jogos: média de 1,46 gols por jogo;
- Mirassol - 16 gols em 11 jogos: média de 1,45 gols por jogo;
- Bragantino - 17 gols em 12 jogos: média de 1,41 gols por jogo;
- Vitória - 17 gols em 12 jogos: média de 1,41 gols por jogo;
- Santos - 17 gols em 12 jogos: média de 1,41 gols por jogo;
- Botafogo - 16 gols em 12 jogos: média de 1,33 gols por jogo;
- Corinthians - 17 gols em 13 jogos: média de 1,30 gols por jogo;
- Vasco - 12 em 11 jogos: média de 1,09 gols por jogo.
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