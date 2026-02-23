Inter e Grêmio estão entre os três melhores ataques dos times do Brasileirão na temporada; veja ranking

Tricolor e Colorado decidem o Gauchão nos próximos dois finais de semana. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Finalistas do Gauchão, Inter e Grêmio estão entre os melhores ataques dos times da Série A do Brasileirão até aqui na temporada. A Dupla está atrás somente do Bahia, que tem média de 2,3 gols por jogo.

Segundo do ranking, o Colorado soma 26 gols em 12 partidas, tendo uma média de 2,1 gols por jogo. Já o Grêmio, com a mesma quantidade de partidas, balançou as redes 23 vezes — média de 1,9 gols por partida.

Líder do ranking, o Bahia possui 30 gols em 13 jogos. O top-5 é completado por Palmeiras e Chapecoense. Veja o ranking abaixo.

Os melhores ataques dos times da Série A do Brasileirão na temporada

Bahia - 30 gols em 13 jogos: média de 2,30 gols por jogo; Inter - 26 gols em 12 jogos: média de 2,16 gols por jogo; Grêmio - 23 gols em 12 jogos: média de 1,91 gols por jogo; Chapecoense - 24 gols em 13 jogos: média de 1,84 gols por jogo; Palmeiras - 22 gols em 12 jogos: média de 1,83 gols por jogo; Atlético-MG - 22 gols em 12 jogos: média de 1,83 gols por jogo; Athletico-PR - 23 gols em 13 jogos: média de 1,76 gols por jogo; Remo - 20 gols em 12 jogos: média de 1,66 gols por jogo; Cruzeiro - 19 gols em 12 jogos: média de 1,58 gols por jogo; Fluminense - 17 gols em 11 jogos: média de 1,54 gols por jogo; Flamengo - 20 gols em 13 jogos: média de 1,53 gols por jogo; São Paulo - 18 gols em 12 jogos: média de 1,5 gols por jogo; Coritiba - 19 gols em 13 jogos: média de 1,46 gols por jogo; Mirassol - 16 gols em 11 jogos: média de 1,45 gols por jogo; Bragantino - 17 gols em 12 jogos: média de 1,41 gols por jogo; Vitória - 17 gols em 12 jogos: média de 1,41 gols por jogo; Santos - 17 gols em 12 jogos: média de 1,41 gols por jogo; Botafogo - 16 gols em 12 jogos: média de 1,33 gols por jogo; Corinthians - 17 gols em 13 jogos: média de 1,30 gols por jogo; Vasco - 12 em 11 jogos: média de 1,09 gols por jogo.