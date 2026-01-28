Vitória x Remo hoje: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Vitória e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (28), pela primeira rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h. A partida ocorre no Barradão, em Salvador.
Onde assistir a Vitória x Remo ao vivo
O Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Onde assistir ao Brasileirão 2026?
O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Video e CazéTV.
Calendário do Brasileirão 2026
A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.
