Veja como os 20 times chegam para a estreia no Brasileirão 2026

Menos de dois meses após ter encerrado a edição anterior, o Brasileirão está de volta. A Campeonato Brasileiro de 2026 começa quarta-feira (28).

Os 20 clubes ainda estão “esquentando os motores”, e os Estaduais oferecem os primeiros indícios de como cada equipe chega ao início da temporada. É preciso, porém, destacar que muitos times utilizaram formações alternativas nas rodadas iniciais, enquanto parte dos titulares foi poupada e preparada para o Brasileirão.

Pensando nisso, Zero Hora separou uma espécie de guia para falar como cada clube chega para a competição nacional. Veja abaixo.

Athletico‑PR

De volta à Série A após um ano difícil na B, o Furacão usou titulares só uma vez em 2026 e tenta retomar o bom futebol. No Estadual, soma três vitórias, um empate e duas derrotas. Odair Hellmann ganhou cinco reforços pontuais — sendo quatro volantes, entre eles Luiz Gustavo, ex-São Paulo — e aposta em jovens. O objetivo é se manter na elite e brigar por vaga na Sul-Americana.

Partidas em 2026: 6

6 Vitórias: 3

3 Empates: 1

1 Derrotas: 2

2 Gols marcados: 10

10 Gols sofridos: 6

6 Competições no ano além do Brasileirão: Campeonato Paranaense e Copa do Brasil

Atlético‑MG

O início de temporada do Galo não é otimista, mas o foco claro até aqui é a preparação para 2026. A vitória imponente sobre o Cruzeiro deu um gás para o clube entrar no Brasileirão sonhando com posições de cima, diferentemente dos últimos anos. Nesta janela, até então, o time de Jorge Sampaoli teve sete reforços, com destaque para o lateral-esquerdo Renan Lodi, e 11 saídas.

Partidas em 2026: 5

5 Vitórias: 1

1 Empates: 4

4 Derrotas: 0

0 Gols marcados: 5

5 Gols sofridos: 4

4 Competições no ano além do Brasileirão: Campeonato Mineiro e Copa Sul-Americana

Bahia

Um dos únicos da Série A com 100% de aproveitamento em 2026. Além disso, o time treinado por Rogério Ceni se destaca pelo seu poderio ofensivo neste começo de temporada: já marcou 16 gols em cinco partidas, uma média superior a três gols por jogo. A base do clube é a mesma do ano passado. Foram apenas dois reforços até então: o atacante Kike Olivera, emprestado pelo Grêmio, e o jovem argentino Román Gómez.

Partidas em 2026: 5

5 Vitórias: 5

5 Empates: 0

0 Derrotas: 0

0 Gols marcados: 16

16 Gols sofridos: 3

3 Competições no ano além do Brasileirão: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Libertadores e Copa do Brasil

Botafogo

Impedido de registrar jogadores pelo não pagamento de transação de Thiago Almada, em junho de 2024, e com protestos contra John Textor, o clube vive um início de ano conturbado. A aposta é no trabalho do novo treinador: o argentino Martin Anselmi, de 40 anos.

Partidas em 2026: 4

4 Vitórias: 3

3 Empates: 0

0 Derrotas: 1

1 Gols marcados: 6

6 Gols sofridos: 2

2 Competições no ano além do Brasileirão: Campeonato Carioca, Libertadores e Copa do Brasil

Bragantino

Invicto e sem ser vazado na temporada até aqui, o time de Bragança Paulista chega empolgado para o Brasileirão. Sob o comando de Vagner Mancini, venceu três e empatou dois jogos em 2026, com destaque para a goleada por 3 a 0 sobre o Corinthians.

Partidas em 2026: 5

5 Vitórias: 3

3 Empate: 2

2 Derrota: 0

0 Gols marcados: 9

9 Gols sofridos: 0

0 Competições no ano além do Brasileirão: Campeonato Paulista, Sul-Americana e Copa do Brasil

Chapecoense

De volta à elite do futebol após cinco temporadas fora. O time é o único representante de Santa Catarina e garantiu o acesso com a terceira colocação na Série B de 2025, com 62 pontos conquistados. Neste ano, pelo catarinense, soma uma derrota, dois empates e três vitórias, com destaque para a goleada por 6 a 0 sobre o Joinville.

Partidas em 2026: 6

6 Vitórias: 3

3 Empates: 2

2 Derrotas: 1

1 Gols marcados: 11

11 Gols sofridos: 5

5 Competições no ano além do Brasileirão: Campeonato Catarinense, Copa Sul-Sudeste e Copa do Brasil

Corinthians

Com algumas mudanças em seu elenco, o Timão visa fazer uma campanha melhor do que a anterior, em que terminou em 13º. Atual campeão da Copa do Brasil, o clube paulista tem adotado um sistema de rodízio neste início de ano. Até aqui, soma duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Partidas em 2026: 5

5 Vitórias: 2

2 Empates: 2

2 Derrotas: 1

1 Gols marcados: 6

6 Gols sofridos: 5

5 Competições no ano além do Brasileirão: Campeonato Paulista, Supercopa do Brasil, Libertadores e Copa do Brasil

Coritiba

Campeão da Série B no ano passado, o Coxa se destaca pela presença de jogadores experientes, como os zagueiros Rodrigo Moledo e Maicon, além de nomes como Keno, Pedro Rocha, Thiago Santos e Tinga. Contratado para a temporada, Fernando Seabra tem rodado o elenco neste início de ano, em que o time tem duas derrotas, dois empates e duas vitórias — uma delas sobre o rival.

Partidas em 2026: 6

6 Vitórias: 2

2 Empate: 2

2 Derrota: 2

2 Gols marcados: 7

7 Gols sofridos: 6

6 Competições no ano além do Brasileirão: Campeonato Paranaense e Copa do Brasil

Cruzeiro

Empolgado pela boa campanha do ano passado e agora sob o comando de Tite, a Raposa chega animada. Contudo, não empolgou até aqui no Estadual, em que vem fazendo uma rotação na equipe. A derrota para o rival Atlético-MG às vésperas da estreia no campeonato nacional foi um banho de água fria, mas não desanimou a torcida, que viu seu time fazer força para manter o artilheiro Kaio Jorge e contratar Gerson, multicampeão pelo Flamengo.

Partidas em 2026: 5

5 Vitórias: 3

3 Empate: 0

0 Derrota: 2

2 Gols marcados: 9

9 Gols sofridos: 6

6 Competições no ano além do Brasileirão: Campeonato Mineiro, Libertadores e Copa do Brasil

Flamengo

Novamente, o favorito ao título, mas não pelo que vem apresentando no início da temporada e sim por aquilo que fez nos últimos anos. Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2025, o Rubro-Negro manteve a base do time titular comandado por Filipe Luís e fez contratações pontuais. Tem usado mais jovens e reservas nos primeiros jogos do ano até aqui.

Partidas em 2026: 5

5 Vitórias: 1

1 Empate: 1

1 Derrotas: 3

3 Gols marcados: 4

4 Gols sofridos: 8

8 Competições no ano além do Brasileirão: Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Libertadores e Copa do Brasil

Fluminense

Chega empolgado pelo segundo semestre do ano passado e, ainda mais, pela vitória sobre o Flamengo às vésperas da estreia no Brasileirão. No mercado, fez movimentos cirúrgicos, com destaques para as chegadas de Guilherme Arana e Savarino. Em 2026, entre reservas e titulares, perdeu apenas um jogo e ganhou outros três.

Partidas em 2026: 4

4 Vitórias: 3

3 Empate: 0

0 Derrota: 1

1 Gols marcados: 7

7 Gols sofridos: 4

4 Competições no ano além do Brasileirão: Campeonato Carioca, Libertadores e Copa do Brasil

Grêmio

Após uma limpa no elenco — 15 saídas —, cinco reforços e agora com Luís Castro no comando, o Tricolor usa o Campeonato Gaúcho como termômetro para 2026. A equipe busca no campeonato nacional uma temporada mais consistente do que no ano passado, quando terminou na nona colocação, com 49 pontos. Fez bons jogos com titulares, mas tomou um banho de água fria ao perder por 4 a 2 para o rival às vésperas da estreia no Brasileirão.

Partidas em 2026: 5

5 Vitórias: 3

3 Empate: 0

0 Derrota: 2

2 Gols marcados: 13

13 Gols sofridos: 5

5 Competições no ano além do Brasileirão: Campeonato Gaúcho, Sul-Americana e Copa do Brasil

Inter

Depois de um Brasileirão para esquecer, onde chegou à última rodada dependendo de resultados paralelos para não cair, o Colorado mira um campeonato como prioridade. Com apenas três reforços até o momento, o time comandado por Paulo Pezzolano tem usado o Gauchão para testes: no mais importante deles, venceu o Grêmio por 4 a 2, três dias antes de começar sua jornada no torneio nacional.

Partidas em 2026: 5

5 Vitórias: 4

4 Empate: 0

0 Derrotas: 1

1 Gols marcados: 13

13 Gols sofridos: 5

5 Competições no ano além do Brasileirão: Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil

Mirassol

Maior surpresa da era dos pontos corridos: quarto colocado com sobras, classificando-se à fase de grupos da Libertadores logo em sua estreia na elite do futebol brasileiro. Será difícil igualar a campanha do ano passado — até porque perdeu jogadores importantes. No Paulistão, soma duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Partidas em 2026: 5

5 Vitórias: 2

2 Empate: 1

1 Derrota: 2

2 Gols marcados: 8

8 Gols sofridos: 4

4 Competições no ano além do Brasileirão: Campeonato Paulista, Libertadores e Copa do Brasil

Palmeiras

Muitas saídas e apenas um reforço no vice do último Brasileirão e da Libertadores. Até aqui, o único anunciado foi Marlon Freitas. Abel Ferreira tem utilizado seus principais jogadores no Estadual, considerando que só agora, no final de janeiro, tem começado a esvaziar o cheio departamento médico. Teve um tropeço enorme em goleada sofrida para o Novorizontino, mas venceu os outros quatro compromissos, inclusive com os rivais Santos e São Paulo.

Partidas em 2026: 5

5 Vitórias: 4

4 Empate: 0

0 Derrota: 1

1 Gols marcados: 6

6 Gols sofridos: 5

5 Competições no ano além do Brasileirão: Campeonato Paulista, Libertadores e Copa do Brasil

Remo

Único time do norte do país, o time disputará em 2026 o Brasileirão pela primeira vez em 32 anos e terá como um dos grandes desafios as longas viagens para enfrentar os adversário. Até aqui, teve apenas dois jogos oficiais neste ano e está invicto. É comandado pelo colombiano Juan Carlos Osório, ex-técnico do São Paulo e do Athletico-PR. Alef Manga, Patrick de Paula e Yago Pikachu são alguns de seus destaques.

Partidas em 2026: 2

2 Vitórias: 2

2 Empate: 0

0 Derrota: 0

0 Gols marcados: 4

4 Gols sofridos: 2

2 Competições no ano além do Brasileirão: Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Copa Verde e Supercopa Grão-Pará.

Santos

Assim como grande parte de 2025, o início de 2026 santista assusta. Tem apenas uma vitória em cinco jogos até aqui. Ainda sem Neymar, que passou por cirurgia no joelho no fim do ano passado, o Peixe deposita suas esperanças em Gabigol, repatriado pelo clube.

Partidas em 2026: 5

5 Vitórias: 1

1 Empate: 3

3 Derrota: 1

1 Gols marcados: 4

4 Gols sofridos: 4

4 Competições no ano além do Brasileirão: Campeonato Paulista, Sul-Americana e Copa do Brasil

São Paulo

Um início de ano extremamente conturbado assusta o torcedor são-paulino. A sequência ruim no Campeonato Paulista jogou luz na prioridade do São Paulo para 2026: escapar do rebaixamento no Brasileirão. Com mudanças forçadas nos bastidores, o clube teve movimentações pontuais no mercado e segue com Hernán Crespo no comando.

Partidas em 2026: 5

5 Vitórias: 1

1 Empate: 1

1 Derrota: 3

3 Gols marcados: 5

5 Gols sofridos: 10

10 Competições no ano além do Brasileirão: Campeonato Paulista, Sul-Americana e Copa do Brasil

Vasco

Vice da Copa do Brasil no ano passado, o time cruz-maltino aposta na continuação do trabalho de Fernando Diniz para sonhar com posições mais altas no Brasileirão. Perdeu nomes como Rayan e Veghetti, mas se reforçou com os colombiano Johan Rojas e Hinestroza, por exemplo, assim como Brenner, ex-São Paulo que estava nos EUA.

Partidas em 2026: 4

4 Vitórias: 2

2 Empate: 1

1 Derrota: 1

1 Gols marcados: 7

7 Gols sofridos: 3

3 Competições no ano além do Brasileirão: Campeonato Gaúcho, Sul-Americana e Copa do Brasil

Vitória

Após uma temporada com mais pontos baixos que altos em 2025, o Vitória busca por um ano mais tranquilo e com menos sustos. Ainda sob o comando de Jair Ventura, o clube teve saídas importantes, mas conseguiu renovar com nomes como Erick e Baralhas, além de anunciar, até então, seis reforços. Dos cinco jogos em 2026, perdeu um, ganhou outro e empatou três.

Partidas em 2026: 5

5 Vitórias: 1

1 Empate: 3

3 Derrota: 1

1 Gols marcados: 5

5 Gols sofridos: 2

2 Competições no ano além do Brasileirão: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil

