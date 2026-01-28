Vai começar o Brasileirão mais longo da história; confira curiosidades sobre a competição

Pode até parecer, mas o começo do Brasileirão ser em janeiro não é uma novidade. Criado em 1971, o maior campeonato de futebol masculino do país, passou por diversas transformações ao longo destes 55 anos. Foram mudanças em fórmulas, número de participantes e, claro, nos períodos de disputa.
Até se consolidar no formato de pontos corridos (a partir de 2003), o Campeonato Brasileiro ocupava no máximo a metade do calendário anual dos clubes de elite do Brasil. A disputa tinha entre cinco e seis meses, começando, na maioria das vezes, entre julho e setembro, e terminando em dezembro.
Em alguns casos, a competição de um ano só terminava na temporada seguinte, por força do próprio calendário mesmo. Foi assim entre os anos de 1973/1974, 1977/1978, 1986/1987 e 1988/1989.
Já em 2000, na Copa João Havelange, a final até começou a ser jogada no dia 30 de dezembro. Mas não terminou. Vasco e São Caetano jogavam em São Januário e a queda de um alambrado deixou cerca de 150 pessoas feridas, interrompendo a partida que só foi finalizada no dia 18 de janeiro de 2001, no Maracanã, com título dos cariocas.
E em 2020, o Brasileirão teve seu início atrasado em três meses, por causa da pandemia de Covid-19. A competição vencida pelo Flamengo só terminou em fevereiro do ano seguinte.
O começo em janeiro
Em 2026, será o sétimo Campeonato Brasileiro da história começando no mês de janeiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adotou este modelo entre 1981 e 1985, e também em 1992. Porém, em todos eles, o regulamento não era de pontos corridos e as fórmulas estabelecidas foram concluídas em abril, maio, junho ou julho.
Nesta temporada, as 38 rodadas estão previstas para ocorrerem em 308 dias — de 28 de janeiro a 2 de dezembro. Nunca o Brasileirão foi tão longo. Veja a lista dos períodos mais longevos e também dos mais curtos desde 1971.
Mais longos
2026 - 308 dias
2003 - 260 dias
2025 - 253 dias
2004 - 242 dias
2024 - 239 dias
Mais curtos
1979 - 92 dias
1987 - 93 dias
1982 - 99 dias
1989 - 101 dias
1972 e 1976 - 105 dias
Remo, a grande novidade
Em 2026, o sul do Brasil volta a ter mais representantes do que o nordeste no Brasileirão. As quedas de Sport, Fortaleza e Ceará, em 2025, deixaram apenas o Estado da Bahia com representantes na competição.
O Rio Grande do Sul que era o único sulista na temporada passada, até perdeu o Juventude, de Caxias do Sul, para a Série B. Mas ganhou os reforços de Chapecoense (SC), Coritiba e Athletico (PR).
Brasileirão 2026
Sudeste - 12 times
Sul - 5
Nordeste - 2
Norte - 1
Desde o Paysandu, em 2005, a região Norte do país não tinha um representante na Série A. Em 2026, o Clube do Remo está de volta, após ter sido quarto colocado na Série B.
Esta vai ser a 17ª participação do clube na elite nacional. Sua estreia foi em 1961 e o melhor desempenho foi um oitavo lugar em 1993. A equipe, na época treinada por Antônio Lopes, chegou aos quadrangulares semifinais.
Modelo de vagas alterado
Até a edição de 2025, os quatro primeiros colocados do Brasileirão se classificavam de forma direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. O quinto e o sexto colocados iam para a fase preliminar. Do 7º ao 12º, as vagas levavam para a Copa Sul-Americana.
A partir de 2026, a CBF anunciou que a Copa do Brasil garantiria duas vagas à Libertadores de 2027: uma direta e uma na fase preliminar. Com isso, o Brasileirão mantém o G-4 para vagas diretas e apenas o quinto lugar vai para a pré-Libertadores. Do 6º ao 11º, vagas na Sul-Americana do ano seguinte.
Onde assistir
Mais uma temporada com pelo menos cinco plataformas para o torcedor assistir os jogos do Brasileirão: tv aberta, tv fechada, YouTube, streaming ou PPV.
TV aberta - Globo e Record
* Dois ou três jogos por rodada na Globo para praças diferentes;
* Um jogo por rodada na Record para todo o Brasil.
TV fechada - SporTV
* De um a três jogos por rodada no SporTV.
YouTube - CazéTV e GETV
* Um jogo por rodada na CazéTV (o mesmo da Record);
* Um jogo por rodada na GETV (um dos exibidos pela Globo).
Streaming - Prime Vídeo
* Um jogo exclusivo por rodada no Amazon Prime Video.
Pay-per-view - Premiere
* Nove jogos por rodada no Premiere (todos menos o do Prime Video).
Favoritos
Mais uma Brasileirão de pontos corridos que começa com uma dupla de favoritismo reconhecido por todos: Flamengo e Palmeiras. A terceira força pode ser o Cruzeiro, do técnico Tite.
Flamengo
Cidade: Rio de Janeiro (RJ)
Estádio: Maracanã
Técnico: Filipe Luís, 40 anos
Participações: 61 (1ª em 1964)
Títulos: 8* (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025)
Em 2025: campeão
*A CBF considera o Sport (PE) como campeão em 1987.
Contratações
Vitão (Z) - ex-Inter
Andrew (G) - ex-Gil Vicente (POR)
Destaque
Arrascaeta (M), 31 anos
Estrangeiros (8)
Rossi (G), Varela (LD), Pulgar (V), De La Cruz (M), Saúl (M), Arrascaeta (M), Carrascal (M) e Plata (A).
Palmeiras
Cidade: São Paulo (SP)
Estádio: Arena Palmeiras
Técnico: Abel Ferreira, 47 anos Participações: 63 (1ª em 1960)
Títulos: 12* (1960, 1967 - 2x, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)
Em 2025: vice-campeão
*A CBF considera dois títulos nacionais em 1967, quando foram disputados na mesma temporada, o Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Robertão) e a Taça Brasil. O Palmeiras vence ambos.
Contratações
Marlon Freitas (V) - ex-Botafogo
Destaque
Vítor Roque (A), 20 anos
Estrangeiros (6)
Gustavo Gomez (Z), Giay (LD), Piquerez (LE), Martínez (V)Sosa (A) e Flaco López (A).
Cruzeiro
Cidade: Belo Horizonte (MG)
Estádio: Mineirão
Técnico: Tite, 64 anos
Participações: 63 (1ª em 1960)
Títulos: 4 (1966, 2003, 2013 e 2014)
Em 2025: 3º lugar
Contratações
Gérson (V) - ex-Zenit (RÚS)
Chico da Costa (A) - ex-Mirassol
Matheus Cunha (G) - ex-Flamengo
Villareal (A) - ex-Millonarios (COL)
Destaque
Kaio Jorge (A), 24 anos
Estrangeiros (5)
Villalba (Z), Lucas Romero (V), Sinisterra (A), Arroyo (A) e Villareal (A).
Pela Libertadores
Abaixo dos favoritos, mas com recursos que podem fazer a diferença na luta por vaga na Libertadores 2027: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians e Fluminense se destacam.
Atlético Mineiro
Cidade: Belo Horizonte (MG)
Estádio: Arena do Galo
Técnico: Jorge Sampaoli, 65 anos
Participações: 63 (1ª em 1959)
Títulos: 2 (1971 e 2021)
Em 2025: 11º lugar
Contratações
Renan Lodi (LE) - ex-Al-Hilal (ASAU)
Cassierra (A) - ex-Zenit (RÚS)
Preciado (LD) - ex-Sparta Praga (RT)
Minda (A) - ex-Cercle Brugge (BÉL)
Maycon (V) - ex-Corinthians
Victor Hugo (V) - ex-Flamengo
Destaque
Gustavo Scarpa (M), 32 anos
Estrangeiros (7)
Román (Z), Júnior Alonso (Z), Preciado (LD), Minda (A), Alan Franco (V), Cassierra (A) e Cuello (A).
Bahia
Cidade: Salvador (BA)
Estádio: Fonte Nova
Técnico: Rogério Ceni, 53 anos
Participações: 53 (1ª em 1959)
Títulos: 2 (1959 e 1988)
Em 2025: 7º lugar
Contratações
Kike Olivera (A) - ex-Grêmio
Román Gómez (LD) - ex-Estudiantes (ARG)
Destaque
Jean Lucas (M) - 27 anos
Estrangeiros (6)
Santi Ramos (Z), Gómez (LD), Acevedo (V), Sanabria (A), Michel Araújo (M) e Kike Olivera (A).
Botafogo
Cidade: Rio de Janeiro (RJ)
Estádio: Nilton Santos
Técnico: Martín Anselmi, 40 anos
Participações: 61 (1ª em 1962)
Títulos: 3 (1968, 1995 e 2024)
Em 2025: 6º lugar
Contratações
Ythallo (Z) - ex-Toronto (CAN)
Riquelme (Z) - ex-Sport
Villalba (A) - ex-Nacional (URU)
Destaque
Danilo (V) - 24 anos
Estrangeiros (10)
Barboza (Z), Bastos (Z), Ponte (LD), Barrera (A), Santi Rodríguez (M), Montoro (M), Villalba (A), Corrêa (A), Barría (A) e Chris Ramos (A).
Corinthians Paulista
Cidade: São Paulo (SP)
Estádio: Arena Corinthians
Técnico: Dorival Jr., 63 anos
Participações: 57 (1ª em 1967)
Títulos: 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)
Em 2025: 13º lugar
Contratações
Kaio César (A) - ex-Al-Hilal (ASAU)
Milans (LD) - ex-Peñarol (URU)
Matheus Pereira (M) - ex-Fortaleza
Gabriel Paulista (Z) - ex-Besiktas (TUR)
Destaque
Yuri Alberto (A) - 24 anos
Estrangeiros (5)
Garro (M), Depay (M), Carrillo (M), Martínez (V) e Milans (LD).
Fluminense
Cidade: Rio de Janeiro (RJ)
Estádio: Maracanã
Técnico: Luís Zubeldía, 45 anos
Participações: 61 (1ª em 1961)
Títulos: 4 (1970, 1984, 2010 e 2012)
Em 2025: 5º lugar
Contratações
Jemmes (Z) - ex-Mirassol
Savarino (M) - ex-Botafogo
Guilherme Arana (LE) - ex-Atlético-MG
Destaque
Savarino (M) - 29 anos
Estrangeiros (11)
Savarino (M), Acosta (M), Serna (A), Soteldo (A), Canobbio (A), Santi Moreno (A), Cano (A), Lezcano (A), Bernal (V), Fuentes (LE) e Freytes (Z).
Sul-Americana é pra comemorar
Um grupo que não inspira confiança em grandes saltos no campeonato. E a dupla Gre-Nal começa nele, junto com Santos, São Paulo e Vasco. E é bom que todos estejam com o "alerta ligado" para a parte debaixo da tabela, de acordo com o desempenho recente em campo.
Grêmio
Cidade: Porto Alegre (RS)
Estádio: Arena do Grêmio
Técnico: Luís Castro, 64 anos
Participações: 66 (1ª em 1959)
Títulos: 2 (1981 e 1996)
Em 2025: 9º lugar
Contratações
Weverton (G) - ex-Palmeiras
Tetê (A) - ex-Panathinaikos (GRÉ)
Enamorado (A) - ex-Júnior (COL)
Caio Paulista (LE) - ex-Atlético-MG
Destaque
Carlos Vinícius (A) - 30 anos
Estrangeiros (11)
Balbuena (Z), Kannemann (Z), Cuellar (V), Cristaldo (M), Aravena (A), Amuzu (A), Braithwaite (A), Enamorado (A), Noriega (V), Monsalve (M) e Pavón (A).
Inter
Cidade: Porto Alegre (RS)
Estádio: Beira-Rio
Técnico: Paulo Pezzolano, 42 anos
Participações: 59 (1ª em 1962)
Títulos: 3 (1975, 1976 e 1979)
Em 2025: 16º lugar
Contratações
Paulinho (V), ex-Vasco
Félix Torres (Z), ex-Corinthians
Villagra (V), ex-CSKA (RÚS)
Destaque
Alan Patrick (M) - 34 anos
Estrangeiros (11)
Rochet (G), Aguirre (LD), Alan Benítez (LD), Mercado (Z), Félix Torres (Z), Bernabei (LE), Alan Rodríguez (V), Benjamin (V), Villagra (V), Borré (A) e Carbonero (A).
Santos
Cidade: Santos (SP)
Estádio: Vila Belmiro
Técnico: Juan Pablo Vojvoda, 50 anos
Participações: 65 (1ª em 1959)
Títulos: 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004).
Em 2025: 12º lugar
Contratações
Gabigol (A), ex-Cruzeiro
Gabriel Menino (M), ex-Atlético-MG
Rony (A), ex-Atlético-MG
Destaque
Neymar (M), 33 anos
Estrangeiros (10)
Alexis Duarte (Z), Escobar (LE), Frías (Z), Rincón (V), Rollheiser (M), Lautaro Díaz (A), Brahimi (A), Miguelito (A), Barreal (A) e Caballero (A).
São Paulo
Cidade: São Paulo (SP)
Estádio: Morumbi
Técnico: Hernán Crespo, 50 anos
Participações: 59 (1ª em 1967)
Títulos: 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)
Em 2025: 8º lugar
Contratações
Danielzinho (M), ex-Mirassol
Coronel (G), ex-New York RB (EUA)
Dória (Z), ex-Atlas (MÉX)
Destaque
Luciano (A), 32 anos
Estrangeiros (9)
Coronel (G), Cedric (LD), Alan Franco (Z), Arboleda (Z), Ferraresi (Z), Enzo Díaz (LE), Bobadilla (V), Tapia (A) e Calleri (A).
Vasco da Gama
Cidade: Rio de Janeiro (RJ)
Estádio: São Januário
Técnico: Fernando Diniz, 51 anos
Participações: 57 (1ª em 1959)
Títulos: 4 (1974, 1989, 1997 e 2000)
Em 2025: 14º lugar
Contratações
Rojas (M), ex-Monterrey (MÉX)
Saldivia (Z), ex-Colo-Colo (CHI)
Hinestroza (A), ex-Atlético Nacional (COL)
Brenner (A), ex-São Paulo
Destaque
Philippe Coutinho (M) - 33 anos
Estrangeiros (8)
Puma Rodríguez (LD), Cuesta (Z), Saldivia (Z), Rojas (M), Hinestroza (A), Andrés Gómez (A), Garré (A) e Nuno Moreira (M).
Contra o Rebaixamento
Além dos times que chegam da Série B, onde normalmente o primeiro objetivo é evitar um novo rebaixamento, equipes com menor poder de investimento sempre correm risco: Athletico-PR, Bragantino, Chapecoense, Coritiba, Mirassol, Remo e Vitória estão neste grupo.
Athletico Paranaense
Cidade: Curitiba (PR)
Estádio: Arena da Baixada
Técnico: Odair Hellmann, 49 anos
Participações: 49 (1ª em 1959)
Títulos: 1 (2001)
Em 2025: vice-campeão da Série B
Bragantino
Cidade: Bragança Paulista (SP)
Estádio: Cícero de S. Marques
Técnico: Vagner Mancini, 59 anos
Participações: 16 (1ª em 1990)
Títulos: nenhum
Em 2025: 10º lugar
Chapecoense
Cidade: Chapecó (SC)
Estádio: Arena Condá
Técnico: Gilmar Dal Pozzo, 56 anos
Participações: 10 (1ª em 1978)
Títulos: nenhum
Em 2025: 3º lugar na Série B
Coritiba
Cidade: Curitiba (PR)
Estádio: Couto Pereira
Técnico: Fernando Seabra, 48 anos
Participações: 44 (1ª em 1960)
Títulos: 1 (1985)
Em 2025: campeão da Série B
Mirassol
Cidade: Mirassol (SP)
Estádio: José Maria Campos Maia
Técnico: Rafael Guanaes, 44 anos
Participações: 2 (1ª em 2025)
Títulos: nenhum
Em 2025: 4º lugar
Remo
Cidade: Belém (PA)
Estádio: Mangueirão
Técnico: Juan Carlos Osorio, 64 anos
Participações: 17 (1ª em 1961)
Títulos: nenhum
Em 2025: 4º lugar na Série B
Vitória
Cidade: Salvador (BA)
Estádio: Barradão
Técnico: Jair Ventura, 46 anos
Participações: 42 (1ª em 1965)
Títulos: nenhum
Em 2025: 15º lugar
Técnicos
Dos 20 nomes que começam o campeonato, serão 11 brasileiros e nove estrangeiros.
Nascidos fora daqui são:
Argentinos (5)
Hernán Crespo, São Paulo
Jorge Sampaoli, Atlético-MG
Juan Pablo Vojvoda, Santos
Luís Zubeldía, Fluminense
Martín Anselmi, Botafogo
Colombiano (1)
Juan Carlos Osorio, Remo
Portugueses (2)
Abel Ferreira, Palmeiras
Luís Castro, Grêmio
Uruguaio (1)
Paulo Pezzolano, Inter
O mais jovem é Filipe Luís, do Flamengo, que vai completar 41 anos em agosto deste ano. Já o mais experiente é Jorge Sampaoli, do Atlético-MG, que completará 66 anos no mês de março.
O português Abel Ferreira é o que ocupa o cargo de técnico há mais tempo. Ele está no Palmeiras desde novembro de 2020. O mais recente no comando é o argentino Martín Anselmi, apresentado dia 20 de janeiro no Botafogo.
Valores
De acordo com o Transfermarkt, site especializado em avaliações econômicas dos elencos de times de futebol de todo o mundo, o Brasileirão 2026 está avaliado em 1,77 bilhões de euros — ou R$ 11,02 bilhões de reais na cotação atual.
Os cinco elencos mais valiosos são:
1º - Palmeiras - R$ 1,3 bilhão
2º - Flamengo - R$ 1,2 bilhão
3º - Cruzeiro - R$ 975,3 milhões
4º - Bahia - R$ 743,8 milhões
5º - Fluminense - R$ 690,4 milhões
O Grêmio aparece apenas na 12ª colocação com valor de mercado estipulado em R$ 506,8 milhões. Já o Inter é o 14º com R$ 396,5 milhões.
Com apenas R$ 91,1 milhões de valor de mercado, a Chapecoense aparece na 20ª e última colocação do ranking de elencos do Brasileirão 2026.
Vítor Roque, atacante do Palmeiras, é o jogador mais valorizado do Brasileirão, com passe estimado em R$ 218 milhões de reais.
