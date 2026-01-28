Vai começar o Brasileirão mais longo da história; confira curiosidades sobre a competição

Pela sétima vez na história, o Brasileirão começará no mês de janeiro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Pode até parecer, mas o começo do Brasileirão ser em janeiro não é uma novidade. Criado em 1971, o maior campeonato de futebol masculino do país, passou por diversas transformações ao longo destes 55 anos. Foram mudanças em fórmulas, número de participantes e, claro, nos períodos de disputa.

Até se consolidar no formato de pontos corridos (a partir de 2003), o Campeonato Brasileiro ocupava no máximo a metade do calendário anual dos clubes de elite do Brasil. A disputa tinha entre cinco e seis meses, começando, na maioria das vezes, entre julho e setembro, e terminando em dezembro.

Em alguns casos, a competição de um ano só terminava na temporada seguinte, por força do próprio calendário mesmo. Foi assim entre os anos de 1973/1974, 1977/1978, 1986/1987 e 1988/1989.

Inter foi vice-campeão do Brasileirão de 1988 encerrado em 1989. Edison Vara / Agencia RBS

Já em 2000, na Copa João Havelange, a final até começou a ser jogada no dia 30 de dezembro. Mas não terminou. Vasco e São Caetano jogavam em São Januário e a queda de um alambrado deixou cerca de 150 pessoas feridas, interrompendo a partida que só foi finalizada no dia 18 de janeiro de 2001, no Maracanã, com título dos cariocas.

E em 2020, o Brasileirão teve seu início atrasado em três meses, por causa da pandemia de Covid-19. A competição vencida pelo Flamengo só terminou em fevereiro do ano seguinte.

O começo em janeiro

Em 2026, será o sétimo Campeonato Brasileiro da história começando no mês de janeiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adotou este modelo entre 1981 e 1985, e também em 1992. Porém, em todos eles, o regulamento não era de pontos corridos e as fórmulas estabelecidas foram concluídas em abril, maio, junho ou julho.

Nesta temporada, as 38 rodadas estão previstas para ocorrerem em 308 dias — de 28 de janeiro a 2 de dezembro. Nunca o Brasileirão foi tão longo. Veja a lista dos períodos mais longevos e também dos mais curtos desde 1971.

Mais longos

2026 - 308 dias

2003 - 260 dias

2025 - 253 dias

2004 - 242 dias

2024 - 239 dias

Mais curtos

1979 - 92 dias

1987 - 93 dias

1982 - 99 dias

1989 - 101 dias

1972 e 1976 - 105 dias

Remo, a grande novidade

Remo volta ao Brasileirão depois de 32 anos Victor Miranda / Divulgação Clube do Remo

Em 2026, o sul do Brasil volta a ter mais representantes do que o nordeste no Brasileirão. As quedas de Sport, Fortaleza e Ceará, em 2025, deixaram apenas o Estado da Bahia com representantes na competição.

O Rio Grande do Sul que era o único sulista na temporada passada, até perdeu o Juventude, de Caxias do Sul, para a Série B. Mas ganhou os reforços de Chapecoense (SC), Coritiba e Athletico (PR).

Brasileirão 2026

Sudeste - 12 times

Sul - 5

Nordeste - 2

Norte - 1

Desde o Paysandu, em 2005, a região Norte do país não tinha um representante na Série A. Em 2026, o Clube do Remo está de volta, após ter sido quarto colocado na Série B.

Esta vai ser a 17ª participação do clube na elite nacional. Sua estreia foi em 1961 e o melhor desempenho foi um oitavo lugar em 1993. A equipe, na época treinada por Antônio Lopes, chegou aos quadrangulares semifinais.

Modelo de vagas alterado

Até a edição de 2025, os quatro primeiros colocados do Brasileirão se classificavam de forma direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. O quinto e o sexto colocados iam para a fase preliminar. Do 7º ao 12º, as vagas levavam para a Copa Sul-Americana.

A partir de 2026, a CBF anunciou que a Copa do Brasil garantiria duas vagas à Libertadores de 2027: uma direta e uma na fase preliminar. Com isso, o Brasileirão mantém o G-4 para vagas diretas e apenas o quinto lugar vai para a pré-Libertadores. Do 6º ao 11º, vagas na Sul-Americana do ano seguinte.

Onde assistir

Mais uma temporada com pelo menos cinco plataformas para o torcedor assistir os jogos do Brasileirão: tv aberta, tv fechada, YouTube, streaming ou PPV.

TV aberta - Globo e Record

* Dois ou três jogos por rodada na Globo para praças diferentes;

* Um jogo por rodada na Record para todo o Brasil.

TV fechada - SporTV

* De um a três jogos por rodada no SporTV.

YouTube - CazéTV e GETV

* Um jogo por rodada na CazéTV (o mesmo da Record);

* Um jogo por rodada na GETV (um dos exibidos pela Globo).

Streaming - Prime Vídeo

* Um jogo exclusivo por rodada no Amazon Prime Video.

Pay-per-view - Premiere

* Nove jogos por rodada no Premiere (todos menos o do Prime Video).

Favoritos

Palmeiras, de Vítor Roque, e Flamengo, de Varela, são os principais candidatos ao título de 2026 Luis ACOSTA / AFP

Mais uma Brasileirão de pontos corridos que começa com uma dupla de favoritismo reconhecido por todos: Flamengo e Palmeiras. A terceira força pode ser o Cruzeiro, do técnico Tite.

Flamengo

Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Estádio: Maracanã

Técnico: Filipe Luís, 40 anos

Participações: 61 (1ª em 1964)

Títulos: 8* (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025)

Em 2025: campeão

*A CBF considera o Sport (PE) como campeão em 1987.

Contratações

Vitão (Z) - ex-Inter

Andrew (G) - ex-Gil Vicente (POR)

Arrascaeta chegou ao Flamengo em 2019 Paula Reis / Flamengo

Destaque

Arrascaeta (M), 31 anos

Estrangeiros (8)

Rossi (G), Varela (LD), Pulgar (V), De La Cruz (M), Saúl (M), Arrascaeta (M), Carrascal (M) e Plata (A).

Palmeiras

Cidade: São Paulo (SP)

Estádio: Arena Palmeiras

Técnico: Abel Ferreira, 47 anos Participações: 63 (1ª em 1960)

Títulos: 12* (1960, 1967 - 2x, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)

Em 2025: vice-campeão

*A CBF considera dois títulos nacionais em 1967, quando foram disputados na mesma temporada, o Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Robertão) e a Taça Brasil. O Palmeiras vence ambos.

Contratações

Marlon Freitas (V) - ex-Botafogo

Vítor Roque fez 20 gols pelo Palmeiras em 2025 Divulgação / Palmeias

Destaque

Vítor Roque (A), 20 anos

Estrangeiros (6)

Gustavo Gomez (Z), Giay (LD), Piquerez (LE), Martínez (V)Sosa (A) e Flaco López (A).

Cruzeiro

Cidade: Belo Horizonte (MG)

Estádio: Mineirão

Técnico: Tite, 64 anos

Participações: 63 (1ª em 1960)

Títulos: 4 (1966, 2003, 2013 e 2014)

Em 2025: 3º lugar

Tite assumiu o Cruzeiro no início do ano Nelson Almeida / AFP / AFP

Contratações

Gérson (V) - ex-Zenit (RÚS)

Chico da Costa (A) - ex-Mirassol

Matheus Cunha (G) - ex-Flamengo

Villareal (A) - ex-Millonarios (COL)

Destaque

Kaio Jorge (A), 24 anos

Estrangeiros (5)

Villalba (Z), Lucas Romero (V), Sinisterra (A), Arroyo (A) e Villareal (A).

Pela Libertadores

Torcida do Corinthians festejou a Copa do Brasil em 2025 Pablo PORCIUNCULA / AFP

Abaixo dos favoritos, mas com recursos que podem fazer a diferença na luta por vaga na Libertadores 2027: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians e Fluminense se destacam.

Atlético Mineiro

Cidade: Belo Horizonte (MG)

Estádio: Arena do Galo

Técnico: Jorge Sampaoli, 65 anos

Participações: 63 (1ª em 1959)

Títulos: 2 (1971 e 2021)

Em 2025: 11º lugar

Renan Lodi, lateral esquerdo do Atlético-MG @Atletico / Divulgação

Contratações

Renan Lodi (LE) - ex-Al-Hilal (ASAU)

Cassierra (A) - ex-Zenit (RÚS)

Preciado (LD) - ex-Sparta Praga (RT)

Minda (A) - ex-Cercle Brugge (BÉL)

Maycon (V) - ex-Corinthians

Victor Hugo (V) - ex-Flamengo

Destaque

Gustavo Scarpa (M), 32 anos

Estrangeiros (7)

Román (Z), Júnior Alonso (Z), Preciado (LD), Minda (A), Alan Franco (V), Cassierra (A) e Cuello (A).

Bahia

Cidade: Salvador (BA)

Estádio: Fonte Nova

Técnico: Rogério Ceni, 53 anos

Participações: 53 (1ª em 1959)

Títulos: 2 (1959 e 1988)

Em 2025: 7º lugar

Kike Olivera deixou o Grêmio para jogar no Bahia Lucas Uebel / Gremio

Contratações

Kike Olivera (A) - ex-Grêmio

Román Gómez (LD) - ex-Estudiantes (ARG)

Destaque

Jean Lucas (M) - 27 anos

Estrangeiros (6)

Santi Ramos (Z), Gómez (LD), Acevedo (V), Sanabria (A), Michel Araújo (M) e Kike Olivera (A).

Botafogo

Martin Anselmi, técnico do Botafogo, passou pelo Inter Vítor Silva / Divulgação/Botafogo FR

Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Estádio: Nilton Santos

Técnico: Martín Anselmi, 40 anos

Participações: 61 (1ª em 1962)

Títulos: 3 (1968, 1995 e 2024)

Em 2025: 6º lugar

Contratações

Ythallo (Z) - ex-Toronto (CAN)

Riquelme (Z) - ex-Sport

Villalba (A) - ex-Nacional (URU)

Destaque

Danilo (V) - 24 anos

Estrangeiros (10)

Barboza (Z), Bastos (Z), Ponte (LD), Barrera (A), Santi Rodríguez (M), Montoro (M), Villalba (A), Corrêa (A), Barría (A) e Chris Ramos (A).

Corinthians Paulista

Cidade: São Paulo (SP)

Estádio: Arena Corinthians

Técnico: Dorival Jr., 63 anos

Participações: 57 (1ª em 1967)

Títulos: 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)

Em 2025: 13º lugar

Contratações

Kaio César (A) - ex-Al-Hilal (ASAU)

Milans (LD) - ex-Peñarol (URU)

Matheus Pereira (M) - ex-Fortaleza

Gabriel Paulista (Z) - ex-Besiktas (TUR)

Yuri Alberto é o goleador do Corinthians MARCELLO ZAMBRANA / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Destaque

Yuri Alberto (A) - 24 anos

Estrangeiros (5)

Garro (M), Depay (M), Carrillo (M), Martínez (V) e Milans (LD).

Fluminense

Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Estádio: Maracanã

Técnico: Luís Zubeldía, 45 anos

Participações: 61 (1ª em 1961)

Títulos: 4 (1970, 1984, 2010 e 2012)

Em 2025: 5º lugar

Savarino trocou o Botafogo pelo Fluminense em 2026 Vítor Silva / Diculgação/Botafogo

Contratações

Jemmes (Z) - ex-Mirassol

Savarino (M) - ex-Botafogo

Guilherme Arana (LE) - ex-Atlético-MG

Destaque

Savarino (M) - 29 anos

Estrangeiros (11)

Savarino (M), Acosta (M), Serna (A), Soteldo (A), Canobbio (A), Santi Moreno (A), Cano (A), Lezcano (A), Bernal (V), Fuentes (LE) e Freytes (Z).

Sul-Americana é pra comemorar

Um grupo que não inspira confiança em grandes saltos no campeonato. E a dupla Gre-Nal começa nele, junto com Santos, São Paulo e Vasco. E é bom que todos estejam com o "alerta ligado" para a parte debaixo da tabela, de acordo com o desempenho recente em campo.

Grêmio

Cidade: Porto Alegre (RS)

Estádio: Arena do Grêmio

Técnico: Luís Castro, 64 anos

Participações: 66 (1ª em 1959)

Títulos: 2 (1981 e 1996)

Em 2025: 9º lugar

Weverton veio do Palmeiras para o Grêmio André Ávila / Agencia RBS

Contratações

Weverton (G) - ex-Palmeiras

Tetê (A) - ex-Panathinaikos (GRÉ)

Enamorado (A) - ex-Júnior (COL)

Caio Paulista (LE) - ex-Atlético-MG

Destaque

Carlos Vinícius (A) - 30 anos

Estrangeiros (11)

Balbuena (Z), Kannemann (Z), Cuellar (V), Cristaldo (M), Aravena (A), Amuzu (A), Braithwaite (A), Enamorado (A), Noriega (V), Monsalve (M) e Pavón (A).

Inter

Cidade: Porto Alegre (RS)

Estádio: Beira-Rio

Técnico: Paulo Pezzolano, 42 anos

Participações: 59 (1ª em 1962)

Títulos: 3 (1975, 1976 e 1979)

Em 2025: 16º lugar

Contratações

Paulinho (V), ex-Vasco

Félix Torres (Z), ex-Corinthians

Villagra (V), ex-CSKA (RÚS)

Alan Patrick comanda o meio-campo do Inter Ricardo Duarte / S. C. Internacional/Divulgação

Destaque

Alan Patrick (M) - 34 anos

Estrangeiros (11)

Rochet (G), Aguirre (LD), Alan Benítez (LD), Mercado (Z), Félix Torres (Z), Bernabei (LE), Alan Rodríguez (V), Benjamin (V), Villagra (V), Borré (A) e Carbonero (A).

Santos

Cidade: Santos (SP)

Estádio: Vila Belmiro

Técnico: Juan Pablo Vojvoda, 50 anos

Participações: 65 (1ª em 1959)

Títulos: 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004).

Em 2025: 12º lugar

Gabigol voltou ao Santos depois de oito temporadas Ivan Storti / Santos FC

Contratações

Gabigol (A), ex-Cruzeiro

Gabriel Menino (M), ex-Atlético-MG

Rony (A), ex-Atlético-MG

Destaque

Neymar (M), 33 anos

Estrangeiros (10)

Alexis Duarte (Z), Escobar (LE), Frías (Z), Rincón (V), Rollheiser (M), Lautaro Díaz (A), Brahimi (A), Miguelito (A), Barreal (A) e Caballero (A).

São Paulo

Cidade: São Paulo (SP)

Estádio: Morumbi

Técnico: Hernán Crespo, 50 anos

Participações: 59 (1ª em 1967)

Títulos: 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

Em 2025: 8º lugar

Contratações

Danielzinho (M), ex-Mirassol

Coronel (G), ex-New York RB (EUA)

Dória (Z), ex-Atlas (MÉX)

Luciano, atacante, é protagonista no São Paulo Rubens Chiri / São Paulo/Divulgação

Destaque

Luciano (A), 32 anos

Estrangeiros (9)

Coronel (G), Cedric (LD), Alan Franco (Z), Arboleda (Z), Ferraresi (Z), Enzo Díaz (LE), Bobadilla (V), Tapia (A) e Calleri (A).

Vasco da Gama

Fernando Diniz (D) segue no comando do Vasco Duda Fortes / Agencia RBS

Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Estádio: São Januário

Técnico: Fernando Diniz, 51 anos

Participações: 57 (1ª em 1959)

Títulos: 4 (1974, 1989, 1997 e 2000)

Em 2025: 14º lugar

Contratações

Rojas (M), ex-Monterrey (MÉX)

Saldivia (Z), ex-Colo-Colo (CHI)

Hinestroza (A), ex-Atlético Nacional (COL)

Brenner (A), ex-São Paulo

Destaque

Philippe Coutinho (M) - 33 anos

Estrangeiros (8)

Puma Rodríguez (LD), Cuesta (Z), Saldivia (Z), Rojas (M), Hinestroza (A), Andrés Gómez (A), Garré (A) e Nuno Moreira (M).

Contra o Rebaixamento

Odair Hellmann treina o Athletico-PR Persio Ciulla / TXT Sports

Além dos times que chegam da Série B, onde normalmente o primeiro objetivo é evitar um novo rebaixamento, equipes com menor poder de investimento sempre correm risco: Athletico-PR, Bragantino, Chapecoense, Coritiba, Mirassol, Remo e Vitória estão neste grupo.

Athletico Paranaense

Cidade: Curitiba (PR)

Estádio: Arena da Baixada

Técnico: Odair Hellmann, 49 anos

Participações: 49 (1ª em 1959)

Títulos: 1 (2001)

Em 2025: vice-campeão da Série B

Bragantino

Cidade: Bragança Paulista (SP)

Estádio: Cícero de S. Marques

Técnico: Vagner Mancini, 59 anos

Participações: 16 (1ª em 1990)

Títulos: nenhum

Em 2025: 10º lugar

Chapecoense

Cidade: Chapecó (SC)

Estádio: Arena Condá

Técnico: Gilmar Dal Pozzo, 56 anos

Participações: 10 (1ª em 1978)

Títulos: nenhum

Em 2025: 3º lugar na Série B

Coritiba

Cidade: Curitiba (PR)

Estádio: Couto Pereira

Técnico: Fernando Seabra, 48 anos

Participações: 44 (1ª em 1960)

Títulos: 1 (1985)

Em 2025: campeão da Série B

Mirassol

Cidade: Mirassol (SP)

Estádio: José Maria Campos Maia

Técnico: Rafael Guanaes, 44 anos

Participações: 2 (1ª em 2025)

Títulos: nenhum

Em 2025: 4º lugar

Remo

Cidade: Belém (PA)

Estádio: Mangueirão

Técnico: Juan Carlos Osorio, 64 anos

Participações: 17 (1ª em 1961)

Títulos: nenhum

Em 2025: 4º lugar na Série B

Vitória

Cidade: Salvador (BA)

Estádio: Barradão

Técnico: Jair Ventura, 46 anos

Participações: 42 (1ª em 1965)

Títulos: nenhum

Em 2025: 15º lugar

Técnicos

Abel Ferreira vai para seu sétimo Brasileirão no Palmeiras Franck Fife / AFP

Dos 20 nomes que começam o campeonato, serão 11 brasileiros e nove estrangeiros.

Nascidos fora daqui são:

Argentinos (5)

Hernán Crespo, São Paulo

Jorge Sampaoli, Atlético-MG

Juan Pablo Vojvoda, Santos

Luís Zubeldía, Fluminense

Martín Anselmi, Botafogo

Colombiano (1)

Juan Carlos Osorio, Remo

Portugueses (2)

Abel Ferreira, Palmeiras

Luís Castro, Grêmio

Uruguaio (1)

Paulo Pezzolano, Inter

O mais jovem é Filipe Luís, do Flamengo, que vai completar 41 anos em agosto deste ano. Já o mais experiente é Jorge Sampaoli, do Atlético-MG, que completará 66 anos no mês de março.

O português Abel Ferreira é o que ocupa o cargo de técnico há mais tempo. Ele está no Palmeiras desde novembro de 2020. O mais recente no comando é o argentino Martín Anselmi, apresentado dia 20 de janeiro no Botafogo.

Valores

De acordo com o Transfermarkt, site especializado em avaliações econômicas dos elencos de times de futebol de todo o mundo, o Brasileirão 2026 está avaliado em 1,77 bilhões de euros — ou R$ 11,02 bilhões de reais na cotação atual.

Os cinco elencos mais valiosos são:

1º - Palmeiras - R$ 1,3 bilhão

2º - Flamengo - R$ 1,2 bilhão

3º - Cruzeiro - R$ 975,3 milhões

4º - Bahia - R$ 743,8 milhões

5º - Fluminense - R$ 690,4 milhões

O Grêmio aparece apenas na 12ª colocação com valor de mercado estipulado em R$ 506,8 milhões. Já o Inter é o 14º com R$ 396,5 milhões.

Com apenas R$ 91,1 milhões de valor de mercado, a Chapecoense aparece na 20ª e última colocação do ranking de elencos do Brasileirão 2026.

Vítor Roque, atacante do Palmeiras, é o jogador mais valorizado do Brasileirão, com passe estimado em R$ 218 milhões de reais.