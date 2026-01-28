São Paulo x Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela primeira rodada do Brasileirão. Arte GZH

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (28), pela primeira rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 21h30min, no Morumbi, em São Paulo.

Onde assistir a São Paulo x Flamengo ao vivo

Globo, Ge TV e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão nos canais Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026

A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.