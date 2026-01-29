Mirassol x Vasco hoje: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Mirassol e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (29), pela primeira rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 20h, no Estádio José M. C. Maia, o "Maião", em Mirassol.
Onde assistir a Mirassol x Vasco ao vivo
SporTV, GE TV e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Onde assistir ao Brasileirão 2026?
O Brasileirão 2026 terá transmissão nos canais Globo, SporTV, ge tv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.
Calendário do Brasileirão 2026
A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.
