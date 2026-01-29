Jorginho reclama após apito final, é expulso e desfalca o Flamengo contra o Inter

Jogador entrou no segundo tempo da partida. @flamengo / Instagram / Reprodução

Um jogador importante do Flamengo será ausência no jogo contra o Inter, na próxima quarta-feira (4), no Maracanã. Após o apito final da derrota por 2 a 1 para o São Paulo, o meia Jorginho reclamou de forma acintosa, e recebeu o cartão vermelho.

A reclamação era por conta de um pênalti pedido pelo Flamengo. Na alegação dos cariocas, Arrascaeta teria sido derrubado após contato com o lateral Alan Franco, no último lance do jogo. O árbitro Wilton Pereira Sampaio nada marcou, e encerrou o jogo após o tiro de meta.

Após a expulsão, Jorginho reclamou do critério do juiz para aplicar o cartão vermelho:

— Simplesmente nada (sobre a reclamação). Foi incrível o que ele fez aqui. O cara vai, nem revisa, nem olha o que aconteceu. Simplesmente acaba o jogo. O futebol brasileiro continua com essa arbitragem — protestou o meia.