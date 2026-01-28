Corinthians x Bahia hoje: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela primeira rodada do Brasileirão. Arte GZH

Corinthians e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (28), pela primeira rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 20h na Estádio Vila Belmiro, em Santos.

Onde assistir a Corinthians x Bahia ao vivo

O Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão dos canais Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Video e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026

A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.