Jogos da primeira rodada ocorrem nesta quarta e quinta-feira. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Brasileirão começa mais cedo em 2026. Nesta quarta-feira (28), os 20 clubes da Série A entram em campo para a primeira das 39 rodadas do campeonato nacional.

Assim como nos últimos anos, diversas plataformas detêm os direitos de transmitir as partidas do Brasileirão. As rodadas serão distribuídas por sete canais, sendo quatro gratuitos e três pagos: Globo, Record, Ge TV, CazéTV, Amazon Prime e SporTV.

Onde assistir aos jogos do Brasileirão 2026

A divisão das transmissões se deu por acordos das ligas com as emissoras. A Libra fechou com a Rede Globo e todos os jogos em que os clubes do bloco forem mandantes vão passar nos veículos do grupo. Já as equipes da LFU (Liga Forte União) estão num rodízio entre Globo, Amazon, Record CazéTV.

Na televisão aberta, Globo e Record vão passar um jogo por rodada. A partida da Record será a mesma transmitida pela CazéTV no Youtube. Também na plataforma, a Ge TV tem direito a um jogo, que deve ser no mesmo horário da partida transmitida pela emissora na TV aberta. O SporTV passa dois jogos na TV por assinatura.

A Amazon Prime tem um jogo exclusivo por rodada, que só poderá ser assistido no streaming. As outras nove partidas terão transmissão no Premiere.

Primeira rodada do Brasileirão 2026

Quarta-feira (28)

19h: Atlético-MG x Palmeiras – Premiere e SporTV

19h: Inter x Athletico-PR – Premiere

19h: Coritiba x Bragantino – Premiere

19h: Vitória x Remo – Premiere

19h30min: Fluminense x Grêmio – Premiere, Record e CazéTV

20h: Corinthians x Bahia – Premiere e SporTV

20h: Chapecoense x Santos – Premiere

21h30min: São Paulo x Flamengo – Globo, Premiere e Ge TV

Quinta-feira (29)

20h: Mirassol x Vasco – Premiere

21h30min: Botafogo x Cruzeiro – Amazon Prime