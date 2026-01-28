Atlético-MG x Palmeiras hoje: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela primeira rodada do Brasileirão. Arte GZH

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (28), pela primeira rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h na Arena do Galo.

Onde assistir a Atlético x Palmeiras ao vivo

O SporTV e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão nos canais Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Video e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026

A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.