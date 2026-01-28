Com Rivaldo, Túlio Maravilha e Roberto Carlos: como era o Brasileirão na última vez em que o Remo esteve na Série A

Remo terminou em quarto lugar na Série B de 2025. Samara Miranda / Remo/Divulgação

Foi o ano do Tetra da Seleção Brasileira, da morte de Ayrton Senna e da criação do Plano Real. Os fatos históricos de 1994 também cruzam com o Remo, clube que disputou a Série A do Brasileirão pela última vez em tal ano. Após anos de amargura em divisões inferiores do futebol brasileiro, o clube paraense retorna à elite e terá como principal objetivo a permanência.

São 32 anos que distanciam o Remo da sua última participação na Série A. O formato da competição era totalmente diferente do atual, o de pontos corridos disputado desde 2003. Da mesma forma, o futebol brasileiro vivia outro momento, já que nomes importantes da Seleção atuavam no país.

No Brasileirão 1994, o Remo terminou na 23ª posição, vice-lanterna, e foi rebaixado junto do Náutico. O Palmeiras venceu aquela edição e superou o Corinthians na final.

A dupla Gre-Nal foi eliminada na segunda fase, antes do mata-mata. O Grêmio, campeão da Copa do Brasil do mesmo ano, ficou em 11° lugar geral. Já o Inter terminou em 17°.

De volta à primeira divisão, o Remo estreia nesta quarta (28), às 19h, contra o Vitória, no Barradão, em Salvador.

Formato do Brasileirão 1994

Eram 24 equipes na disputa, sendo divididas em quatro grupos de seis. Os times jogavam dentro das chaves em dois turnos, com as quatro melhores campanhas avançando à próxima fase, e os líderes ganhando um ponto extra. Os dois lanternas iam para a repescagem.

Na segunda fase, as 16 equipes jogavam entre elas, em turno único, com dois grupos para fim de classificação. Na primeira etapa (sete rodadas), os jogos foram apenas dentro das chaves. Enquanto na segunda (oito rodadas), os clubes jogavam contra os do outro grupo. Os primeiros colocados de cada etapa em cada chave, além dos outros dois melhores colocados gerais garantiam vaga nas quartas de final, totalizando seis clubes. O restante ia para a repescagem.

As oito equipes da repescagem se enfrentavam em dois turnos, com os dois melhores avançando às quartas e os dois últimos sendo rebaixados. No mata-mata, os confrontos eram decididos em jogos de ida e volta, com vantagem do empate nos duelos para o time de melhor campanha.

Os craques da competição

Vencido pelo Palmeiras, o Campeonato Brasileiro daquele ano teve quatro jogadores do Verdão na seleção da Bola de Prata. O vice-campeão Corinthians contou com três representantes, mesma quantidade do Guarani, terceiro colocado, que foi o maior premiado, com cinco troféus. São Paulo e Botafogo também foram lembrados na premiação.

O atacante Amoroso (Guarani) venceu a Bola de Ouro, a artilharia (19 gols), ao lado de Tulio Maravilha (Botafogo), e foi um dos melhores atacantes. Outros nomes de destaque na seleção do campeonato foram Roberto Carlos, Zinho e Rivaldo, trio do Palmeiras, e Marcelinho Carioca (Corinthians).

Bola de Prata 1994

Goleiro: Ronaldo Giovanelli (Corinthians);

Ronaldo Giovanelli (Corinthians); Lateral-direito: Pavão (São Paulo);

Pavão (São Paulo); Zagueiros: Cléber (Palmeiras) e Jorge Luiz (Guarani);

Cléber (Palmeiras) e Jorge Luiz (Guarani); Lateral-esquerdo: Roberto Carlos (Palmeiras);

Roberto Carlos (Palmeiras); Volante: Zé Elias (Corinthians);

Zé Elias (Corinthians); Meias: Zinho (Palmeiras) e Rivaldo (Palmeiras);

Zinho (Palmeiras) e Rivaldo (Palmeiras); Atacantes: Amoroso (Guarani), Marcelinho Carioca (Corinthians) e Luizão (Guarani);

Amoroso (Guarani), Marcelinho Carioca (Corinthians) e Luizão (Guarani); Bola de Ouro: Amoroso (Guarani);

Amoroso (Guarani); Artilheiros: Amoroso (Guarani) e Túlio Maravilha (Botafogo).

O Remo de 1994

Quatro técnicos passaram pelo clube no ano do rebaixamento: Fernando Oliveira, Joel Martins, Valdemar Carabina e Rubens Galaxe. Por mais que o resultado no Brasileirão não tenha sido dos melhores, a equipe conquistou o 34° Campeonato Paraense naquele ano.

Dentro de campo, estiveram conhecidos da dupla Gre-Nal. O goleiro era Clemer, ídolo do Inter e de passagem marcante pelo Remo entre 1994 e 1995. Um dos volantes era Goiano, ex-Grêmio. No meio, uma das opções era Cuca, atualmente treinador, que defendeu os dois times da Dupla.

Na primeira fase, o time paraense terminou com o quinto lugar do Grupo C e teve de jogar a repescagem. Nesta fase, após 14 jogos, somou 12 pontos — vitória valia dois pontos na época — a mesma quantidade do Cruzeiro. Contudo, o clube teve um saldo de gols inferior e acabou rebaixado junto do Náutico, que ficou na lanterna.

