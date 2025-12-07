Veja quais foram os times rebaixados do Brasileirão 2025

Sport ficou na lanterna do campeonato. @paulopaivafoto/Sport Recife / Divulgação

No último suspiro do Brasileirão 2025, o Inter escapou do rebaixamento à Série B. O clube chegou a 44 pontos e ficou um acima do Z-4. Fortaleza e Ceará, que chegaram à última rodada com chances de escapar, acabaram rebaixados. Eles se uniram a Juventude e Sport, que já estavam matematicamente confirmados na Segundona de 2026.

O Sport, que perdeu neste domingo (7) para o Grêmio, por 4 a 0, foi o lanterna do torneio e acabou o Campeonato Brasileiro com 17 pontos. O Juventude, que empatou com o Cortinhians na última rodada, foi o vice-lanterna, com 35 pontos.

Ceará e Fortaleza, que perderam de goleadas para Palmeiras e Botafogo nesta tarde, ficaram com 43 pontos cada, ficando na 17ª e 18ª posições do campeonato, respectivamente.

Confira a tabela final do Brasileirão 2025