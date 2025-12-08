Brasileirão

Alívio
Notícia

Tite despista sobre futuro e elogia retorno de Abel Braga para salvar o Inter: "Agiu com o coração"

Técnico concedeu entrevista coletiva após participar de premiação do Bola de Prata

Eduardo Castilhos

De São Paulo*

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS