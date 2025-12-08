Tite despista sobre futuro e elogia retorno de Abel Braga para salvar o Inter: "Agiu com o coração"

Tite pretende voltar ao trabalho na temporada 2026. Eduardo Castilhos / Agencia RBS

Tite mostrou com um sorriso toda a sua felicidade com o épico retorno de Abel Braga ao Inter. Nesta segunda (8), o técnico concedeu entrevista coletiva após participar como convidado do Bola de Prata, tradicional cerimônia que premia os melhores do Brasileirão, e falou sobre a batalha do Inter para escapar do rebaixamento.

— Sobre o Abel, que bonito ele agindo com o coração e podendo participar dessa recuperação do Inter. Tenho uma relação próxima com o Abel e com o Élio Carraveta. Ele (Abel) pegar o Inter do jeito que o time estava era muito difícil. A emoção toda de ontem (domingo) é extraordinária — comentou.

Tite ainda falou sobre o momento da dupla Gre-Nal, que não teve representantes no Bola de Prata após uma participação melancólica no Brasileirão.

— Eu fico torcendo pelas duas grandezas dos dois clubes. Às vezes, as coisas que vemos no palco do jogo são muito diferentes do que acontecem no momento de treinamento.

Mistério sobre futuro

Tite revelou em novembro que vai retornar ao futebol após sete meses afastado para cuidar da saúde mental. O técnico, porém, despistou sobre o seu futuro:

— Onde houver sintonia de maneiras de trabalhar futebol, eu vou estar aberto, independentemente do local.

Tite foi técnico do Inter entre 2008 e 2009, onde conquistou um Gauchão e uma Copa Sul-Americana pelo Inter.