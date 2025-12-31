Técnicos estrangeiros comandarão quase metade dos clubes no Brasileirão Série A 2026; veja lista

Luís Castro, Abel Ferreira e Paulo Pezzolano estão entre os treinadores no Brasileirão 2026. Pedro H. Tesch, Ernesto Benavides e Filipe Maciel / Grêmio/Divulgação, AFP e Inter/Divulgação

Se em algum momento era novidade, a presença dos técnicos estrangeiros no futebol brasileiro tornou-se comum nos últimos anos. Em 2026, quase a metade dos clubes da Série A do Brasileirão terá um treinador de fora do Brasil na casamata. A quantidade se aproxima dos últimos anos, considerando o período antes de a competição começar.

Nove equipes da primeira divisão irão iniciar o ano com um estrangeiro como técnico. Abel Ferreira é o que tem mais tempo em seu clube, já que está no Palmeiras desde 2020. Martín Anselmi (Botafogo), Paulo Pezzolano (Inter), Luís Castro (Grêmio) e Juan Carlos Osorio (Remo) foram contratados e são os "novatos", por mais que já conheçam o futebol brasileiro.

Dentre os países que serão representados nas casamatas, a Argentina leva vantagem, com cinco comandantes. Na sequência, aparecem dois portugueses. A lista fecha com um colombiano e um uruguaio.

A média não foge dos últimos anos. Assim como em 2026, nos anos de 2025 e de 2022, nove estrangeiros começaram a competição como técnicos. Em 2024, o número baixou para oito. Em contrapartida, foram 10 em 2023.

Ainda, vale destacar que a quantidade de técnicos nascidos longe do Brasil já chegou a ser superior em relação aos comandantes locais no decorrer das competições. Em um determinado momento de 2023, por exemplo, 11 estrangeiros estiveram no comando das equipes.

Os técnicos estrangeiros do Brasileirão 2026

Abel Ferreira - Palmeiras

Abel Ferreira é o principal técnico do país nos últimos anos. FRANCK FIFE / AFP

O português disputará a sua sexta temporada pelo clube paulista e vai em busca do terceiro troféu do Brasileirão. No período, ele soma 10 títulos pelo Palmeiras, com destaque para as Libertadores de 2020 e 2021.

Abel renovou o contrato com o Verdão recentemente. O novo vínculo vai até dezembro de 2027. Em 2026, além do campeonato nacional e do estadual, o Palmeiras terá pela frente a Libertadores e a Copa do Brasil.

Hernan Crespo - São Paulo

Crespo fez história como atacante e tenta seguir o legado como treinador. Rubens Chiri / saopaulofc.net

O argentino está na segunda passagem pelo Tricolor Paulista, tendo voltado ao clube em junho deste ano. Com um desempenho de pouca regularidade, o São Paulo conquistou uma vaga na Sul-Americana do próximo ano e ainda terá a disputa de Brasileirão, Copa do Brasil e estadual.

Em sua primeira passagem pelo clube, em 2021, ele liderou o São Paulo na conquista do Paulistão. O atual vínculo do treinador vai até dezembro de 2026.

Jorge Sampaoli - Atlético-MG

Argentino é conhecido pela postura intensa na beira do gramado. Félix Zucco / Agencia RBS

Esta é a quarta passagem do argentino pelo futebol brasileiro, sendo a segunda pelo Galo. Antes, também passou por Flamengo e por Santos. Mesmo assim, só tem uma taça no Brasil. Em 2020, foi campeão mineiro pelo Atlético.

Com boas atuações no mercado de transferências, Sampaoli terá pela frente os campeonatos Brasileiro e Mineiro, a Copa do Brasil, assim como a Copa Sul-Americana. O contrato do treinador vai até dezembro de 2027.

Juan Carlos Osorio - Remo

Osorio comandou o México na Copa de 2018 e foi eliminado nas oitavas de final pelo Brasil. Hector Retamal / AFP

O treinador colombiano volta ao Brasil 10 anos após a primeira passagem que teve no país, quando treinou o São Paulo. Em 2024, chegou a comandar o Athletico, mas esteve no clube por apenas dois meses.

Agora, o treinador conhecido por utilizar bilhetes nos jogos, terá a missão de comandar o Remo no retorno à primeira divisão, assim como no Campeonato Paraense, na Copa do Brasil e na Copa Verde.

Juan Pablo Vojvoda - Santos

Vojvoda conseguiu ajudar o Santos a permanecer na Série A. Raul Baretta / Santos FC / Divulgação

Após cinco temporadas no Fortaleza, o argentino assumiu o Santos neste ano e conseguiu livrar o time do rebaixamento. Para 2026, Vojvoda ainda comandará a equipe no Campeonato Paulista, no Brasileirão e na Copa Sul-Americana.

Ainda não se sabe se o treinador seguirá contando com Neymar na próxima temporada, já que o craque ainda não renovou o contrato. Já o vínculo do argentino é válido até dezembro de 2026.

Luís Castro - Grêmio

Luís Castro treinou o Botafogo entre 2022 e 2023. MAURO PIMENTEL / AFP

Primeiro português a treinar o Grêmio, Castro foi anunciado para comandar o clube em quatro competições em 2026: Gauchão, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. No Brasil, o técnico passou pelo Botafogo entre 2022 e 2023.

Com contrato até dezembro de 2027, o novo comandante vem com aprovação do torcedor, que se mostrou empolgado com a chegada. Aos 64 anos, ele possui vasta experiência em diferentes países e, recentemente, treinou Cristiano Ronaldo, no Al-Nassr.

Luis Zubeldía - Fluminense

Zubeldía chegou a negociar com o Inter antes de assinar com o Fluminense. Marcelo Gonçalves / Divulgação

O argentino assumiu o Tricolor Carioca em setembro e liderou o time na arrancada da reta final do Brasileirão, que rendeu ao clube uma vaga na Libertadores do próximo ano. Em 2026, o Flu também terá o Carioca, o Brasileirão e a Copa do Brasil.

Esta é a segunda passagem de Zubeldía pelo futebol brasileiro. Entre 2024 e 2025, ele comandou o São Paulo e também foi responsável por liderar o time em boa arrancada na primeira temporada. O contrato com o Fluminense vai até o término de 2026.

Martín Anselmi - Botafogo

Argentino teve destaque liderando o Independiente del Valle, do Equador, entre 2022 e 2023. Raul ARBOLEDA / AFP

Conhecido no Rio Grande do Sul por ter sido o auxiliar de Miguel Ángel Ramírez no Inter, em 2021, o argentino foi anunciado pelo Botafogo recentemente e comandará o clube no estadual, no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Libertadores.

Com 40 anos, ele é visto como nome promissor e passou pelo Porto neste ano, inclusive treinando o clube no Mundial de Clubes. O contrato com o Botafogo é válido até dezembro de 2027.

Paulo Pezzolano - Inter

Pezzolano estava livre no mercado desde que deixou o Watford, da Inglaterra. Filipe Maciel / SC Internacional/Divulgação

O único uruguaio da lista, Pezzolano foi anunciado recentemente pelo Inter e treinará uma equipe brasileira pela segunda vez. Entre 2022 e 2023, o técnico comandou o Cruzeiro, sendo campeão da Série B do Brasileirão no primeiro ano.