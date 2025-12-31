Técnicos estrangeiros comandarão quase metade dos clubes no Brasileirão Série A 2026; veja lista

Se em algum momento era novidade, a presença dos técnicos estrangeiros no futebol brasileiro tornou-se comum nos últimos anos. Em 2026, quase a metade dos clubes da Série A do Brasileirão terá um treinador de fora do Brasil na casamata. A quantidade se aproxima dos últimos anos, considerando o período antes de a competição começar.
Nove equipes da primeira divisão irão iniciar o ano com um estrangeiro como técnico. Abel Ferreira é o que tem mais tempo em seu clube, já que está no Palmeiras desde 2020. Martín Anselmi (Botafogo), Paulo Pezzolano (Inter), Luís Castro (Grêmio) e Juan Carlos Osorio (Remo) foram contratados e são os "novatos", por mais que já conheçam o futebol brasileiro.
Dentre os países que serão representados nas casamatas, a Argentina leva vantagem, com cinco comandantes. Na sequência, aparecem dois portugueses. A lista fecha com um colombiano e um uruguaio.
A média não foge dos últimos anos. Assim como em 2026, nos anos de 2025 e de 2022, nove estrangeiros começaram a competição como técnicos. Em 2024, o número baixou para oito. Em contrapartida, foram 10 em 2023.
Ainda, vale destacar que a quantidade de técnicos nascidos longe do Brasil já chegou a ser superior em relação aos comandantes locais no decorrer das competições. Em um determinado momento de 2023, por exemplo, 11 estrangeiros estiveram no comando das equipes.
Os técnicos estrangeiros do Brasileirão 2026
Abel Ferreira - Palmeiras
O português disputará a sua sexta temporada pelo clube paulista e vai em busca do terceiro troféu do Brasileirão. No período, ele soma 10 títulos pelo Palmeiras, com destaque para as Libertadores de 2020 e 2021.
Abel renovou o contrato com o Verdão recentemente. O novo vínculo vai até dezembro de 2027. Em 2026, além do campeonato nacional e do estadual, o Palmeiras terá pela frente a Libertadores e a Copa do Brasil.
Hernan Crespo - São Paulo
O argentino está na segunda passagem pelo Tricolor Paulista, tendo voltado ao clube em junho deste ano. Com um desempenho de pouca regularidade, o São Paulo conquistou uma vaga na Sul-Americana do próximo ano e ainda terá a disputa de Brasileirão, Copa do Brasil e estadual.
Em sua primeira passagem pelo clube, em 2021, ele liderou o São Paulo na conquista do Paulistão. O atual vínculo do treinador vai até dezembro de 2026.
Jorge Sampaoli - Atlético-MG
Esta é a quarta passagem do argentino pelo futebol brasileiro, sendo a segunda pelo Galo. Antes, também passou por Flamengo e por Santos. Mesmo assim, só tem uma taça no Brasil. Em 2020, foi campeão mineiro pelo Atlético.
Com boas atuações no mercado de transferências, Sampaoli terá pela frente os campeonatos Brasileiro e Mineiro, a Copa do Brasil, assim como a Copa Sul-Americana. O contrato do treinador vai até dezembro de 2027.
Juan Carlos Osorio - Remo
O treinador colombiano volta ao Brasil 10 anos após a primeira passagem que teve no país, quando treinou o São Paulo. Em 2024, chegou a comandar o Athletico, mas esteve no clube por apenas dois meses.
Agora, o treinador conhecido por utilizar bilhetes nos jogos, terá a missão de comandar o Remo no retorno à primeira divisão, assim como no Campeonato Paraense, na Copa do Brasil e na Copa Verde.
Juan Pablo Vojvoda - Santos
Após cinco temporadas no Fortaleza, o argentino assumiu o Santos neste ano e conseguiu livrar o time do rebaixamento. Para 2026, Vojvoda ainda comandará a equipe no Campeonato Paulista, no Brasileirão e na Copa Sul-Americana.
Ainda não se sabe se o treinador seguirá contando com Neymar na próxima temporada, já que o craque ainda não renovou o contrato. Já o vínculo do argentino é válido até dezembro de 2026.
Luís Castro - Grêmio
Primeiro português a treinar o Grêmio, Castro foi anunciado para comandar o clube em quatro competições em 2026: Gauchão, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. No Brasil, o técnico passou pelo Botafogo entre 2022 e 2023.
Com contrato até dezembro de 2027, o novo comandante vem com aprovação do torcedor, que se mostrou empolgado com a chegada. Aos 64 anos, ele possui vasta experiência em diferentes países e, recentemente, treinou Cristiano Ronaldo, no Al-Nassr.
Luis Zubeldía - Fluminense
O argentino assumiu o Tricolor Carioca em setembro e liderou o time na arrancada da reta final do Brasileirão, que rendeu ao clube uma vaga na Libertadores do próximo ano. Em 2026, o Flu também terá o Carioca, o Brasileirão e a Copa do Brasil.
Esta é a segunda passagem de Zubeldía pelo futebol brasileiro. Entre 2024 e 2025, ele comandou o São Paulo e também foi responsável por liderar o time em boa arrancada na primeira temporada. O contrato com o Fluminense vai até o término de 2026.
Martín Anselmi - Botafogo
Conhecido no Rio Grande do Sul por ter sido o auxiliar de Miguel Ángel Ramírez no Inter, em 2021, o argentino foi anunciado pelo Botafogo recentemente e comandará o clube no estadual, no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Libertadores.
Com 40 anos, ele é visto como nome promissor e passou pelo Porto neste ano, inclusive treinando o clube no Mundial de Clubes. O contrato com o Botafogo é válido até dezembro de 2027.
Paulo Pezzolano - Inter
O único uruguaio da lista, Pezzolano foi anunciado recentemente pelo Inter e treinará uma equipe brasileira pela segunda vez. Entre 2022 e 2023, o técnico comandou o Cruzeiro, sendo campeão da Série B do Brasileirão no primeiro ano.
Com apenas 42 anos, ele chega a Porto Alegre para liderar o Inter em um ano que deve ser de reestruturação após a quase queda para a segunda divisão em 2025. Neste ano, o time terá o Gauchão, o Brasileirão, a Copa do Brasil e pode ou não disputar a Copa Sul Sudeste. O contrato do novo treinador é válido até dezembro de 2026.