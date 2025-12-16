Tabela do Brasileirão 2026: veja contra quem estreiam Grêmio e Inter e quando serão os Gre-Nais

Campeonato terá interrupção de quase dois meses. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

Os 20 clubes da Série A do Brasileirão já sabem o caminho que terão na busca pelo título da competição em 2026. Nesta segunda-feira (15), a CBF divulgou a tabela básica de todas as rodadas e o regulamento específico.

A primeira rodada está marcada para os dias 28 e 29 de janeiro. O Grêmio estreia fora de casa contra o Fluminense, e o Inter recebe o Athletico-PR no Beira-Rio.

O clássico Gre-Nal ocorrerá na 11ª e na 30ª rodadas. Em abril, o Inter é o mandante. O segundo turno, na Arena, é em outubro. Em função da Copa do Mundo, o campeonato ficará parado por 50 dias, entre junho e julho.

Grêmio

Fluminense x Grêmio (28 ou 29/1) Grêmio x Botafogo (4 ou 5/2) São Paulo x Grêmio (11 ou 12/2) Grêmio x Atlético-MG (25 ou 26/2) Grêmio x Bragantino (11 ou 12/3) Chapecoense x Grêmio (14, 15 ou 16/3) Grêmio x Vitória (18 ou 19/3) Vasco x Grêmio (21, 22 ou 23/3) Palmeiras x Grêmio (1 ou 2/4) Grêmio x Remo (4, 5, ou 6/4) Inter x Grêmio (11, 12 ou 13/4) Cruzeiro x Grêmio (18, 19 ou 20/4) Grêmio x Coritiba (25, 26 ou 27/4) Athletico-PR x Grêmio (2, 3 ou 4/5) Grêmio x Flamengo (9, 10 ou 11/5) Bahia x Grêmio (16, 17 ou 18/5) Grêmio x Santos (23, 24 ou 25/5) Grêmio x Corinthians (30, 31/5 ou 1/6) Mirassol x Grêmio (22 ou 23/7) Grêmio x Fluminense (25, 26 ou 27/7) Botafogo x Grêmio (29 ou 30/7) Grêmio x São Paulo (8, 9 ou 10/8) Atlético-MG x Grêmio (15, 16 ou 17/8) Bragantino x Grêmio (22, 23 ou 24/8) Grêmio x Chapecoense (29, 30 ou 31/8) Vitória x Grêmio (5, 6 ou 7/9) Grêmio x Vasco (12, 13 ou 14/9) Grêmio x Palmeiras (19, 20 ou 21/9) Remo x Grêmio (7 ou 8/10) Grêmio x Inter (10, 11 ou 12/10) Grêmio x Cruzeiro (17, 18 ou 19/10) Coritiba x Grêmio (24, 25 ou 26/10) Grêmio x Athletico-PR (28 ou 29/10) Flamengo x Grêmio (4 ou 5/11) Grêmio x Bahia (18 ou 19/11) Santos x Grêmio (21, 22 ou 23/11) Corinthians x Grêmio (28 ou 29/11) Grêmio x Mirassol (2/12)

Inter

Inter x Athletico-PR (28 ou 29/1) Flamengo x Inter (4 ou 5/2) Inter x Palmeiras (11 ou 12/2) Remo x Inter (25 ou 26/2) Atlético-MG x Inter (11 ou 12/3) Inter x Bahia (14, 15 ou 16/3) Santos x Inter (18 ou 19/3) Inter x Chapecoense (21, 22 ou 23/3) Inter x São Paulo (1 ou 2/4) Corinthians x Inter (4, 5, ou 6/4) Inter x Grêmio (11, 12 ou 13/4) Inter x Mirassol (18, 19 ou 20/4) Botafogo x Inter (25, 26 ou 27/4) Inter x Fluminense (2, 3 ou 4/5) Coritiba x Inter (9, 10 ou 11/5) Inter x Vasco (16, 17 ou 18/5) Vitória x Inter (23, 24 ou 25/5) Bragantino x Inter (30, 31/5 ou 1/6) Inter x Cruzeiro (22 ou 23/7) Athletico-PR x Inter (25, 26 ou 27/7) Inter x Flamengo (29 ou 30/7) Palmeiras x Inter (8, 9 ou 10/8) Inter x Remo (15, 16 ou 17/8) Inter x Atlético-MG (22, 23 ou 24/8) Bahia x Inter (29, 30 ou 31/8) Inter x Santos (5, 6 ou 7/9) Chapecoense x Inter (12, 13 ou 14/9) São Paulo x Inter (19, 20 ou 21/9) Inter x Corinthians (7 ou 8/10) Grêmio x Inter (10, 11 ou 12/10) Mirassol x Inter (17, 18 ou 19/10) Inter x Botafogo (24, 25 ou 26/10) Fluminense x Inter (28 ou 29/10) Inter x Coritiba (4 ou 5/11) Vasco x Inter (18 ou 19/11) Inter x Vitória (21, 22 ou 23/11) Inter x Bragantino (28 ou 29/11) Cruzeiro x Inter (2/12)

