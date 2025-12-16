Tabela do Brasileirão 2026: veja contra quem estreiam Grêmio e Inter e quando serão os Gre-Nais

Os 20 clubes da Série A do Brasileirão já sabem o caminho que terão na busca pelo título da competição em 2026. Nesta segunda-feira (15), a CBF divulgou a tabela básica de todas as rodadas e o regulamento específico.
A primeira rodada está marcada para os dias 28 e 29 de janeiro. O Grêmio estreia fora de casa contra o Fluminense, e o Inter recebe o Athletico-PR no Beira-Rio.
O clássico Gre-Nal ocorrerá na 11ª e na 30ª rodadas. Em abril, o Inter é o mandante. O segundo turno, na Arena, é em outubro. Em função da Copa do Mundo, o campeonato ficará parado por 50 dias, entre junho e julho.
Jogos de Grêmio e Inter no Brasileirão 2026
Grêmio
- Fluminense x Grêmio (28 ou 29/1)
- Grêmio x Botafogo (4 ou 5/2)
- São Paulo x Grêmio (11 ou 12/2)
- Grêmio x Atlético-MG (25 ou 26/2)
- Grêmio x Bragantino (11 ou 12/3)
- Chapecoense x Grêmio (14, 15 ou 16/3)
- Grêmio x Vitória (18 ou 19/3)
- Vasco x Grêmio (21, 22 ou 23/3)
- Palmeiras x Grêmio (1 ou 2/4)
- Grêmio x Remo (4, 5, ou 6/4)
- Inter x Grêmio (11, 12 ou 13/4)
- Cruzeiro x Grêmio (18, 19 ou 20/4)
- Grêmio x Coritiba (25, 26 ou 27/4)
- Athletico-PR x Grêmio (2, 3 ou 4/5)
- Grêmio x Flamengo (9, 10 ou 11/5)
- Bahia x Grêmio (16, 17 ou 18/5)
- Grêmio x Santos (23, 24 ou 25/5)
- Grêmio x Corinthians (30, 31/5 ou 1/6)
- Mirassol x Grêmio (22 ou 23/7)
- Grêmio x Fluminense (25, 26 ou 27/7)
- Botafogo x Grêmio (29 ou 30/7)
- Grêmio x São Paulo (8, 9 ou 10/8)
- Atlético-MG x Grêmio (15, 16 ou 17/8)
- Bragantino x Grêmio (22, 23 ou 24/8)
- Grêmio x Chapecoense (29, 30 ou 31/8)
- Vitória x Grêmio (5, 6 ou 7/9)
- Grêmio x Vasco (12, 13 ou 14/9)
- Grêmio x Palmeiras (19, 20 ou 21/9)
- Remo x Grêmio (7 ou 8/10)
- Grêmio x Inter (10, 11 ou 12/10)
- Grêmio x Cruzeiro (17, 18 ou 19/10)
- Coritiba x Grêmio (24, 25 ou 26/10)
- Grêmio x Athletico-PR (28 ou 29/10)
- Flamengo x Grêmio (4 ou 5/11)
- Grêmio x Bahia (18 ou 19/11)
- Santos x Grêmio (21, 22 ou 23/11)
- Corinthians x Grêmio (28 ou 29/11)
- Grêmio x Mirassol (2/12)
Inter
- Inter x Athletico-PR (28 ou 29/1)
- Flamengo x Inter (4 ou 5/2)
- Inter x Palmeiras (11 ou 12/2)
- Remo x Inter (25 ou 26/2)
- Atlético-MG x Inter (11 ou 12/3)
- Inter x Bahia (14, 15 ou 16/3)
- Santos x Inter (18 ou 19/3)
- Inter x Chapecoense (21, 22 ou 23/3)
- Inter x São Paulo (1 ou 2/4)
- Corinthians x Inter (4, 5, ou 6/4)
- Inter x Grêmio (11, 12 ou 13/4)
- Inter x Mirassol (18, 19 ou 20/4)
- Botafogo x Inter (25, 26 ou 27/4)
- Inter x Fluminense (2, 3 ou 4/5)
- Coritiba x Inter (9, 10 ou 11/5)
- Inter x Vasco (16, 17 ou 18/5)
- Vitória x Inter (23, 24 ou 25/5)
- Bragantino x Inter (30, 31/5 ou 1/6)
- Inter x Cruzeiro (22 ou 23/7)
- Athletico-PR x Inter (25, 26 ou 27/7)
- Inter x Flamengo (29 ou 30/7)
- Palmeiras x Inter (8, 9 ou 10/8)
- Inter x Remo (15, 16 ou 17/8)
- Inter x Atlético-MG (22, 23 ou 24/8)
- Bahia x Inter (29, 30 ou 31/8)
- Inter x Santos (5, 6 ou 7/9)
- Chapecoense x Inter (12, 13 ou 14/9)
- São Paulo x Inter (19, 20 ou 21/9)
- Inter x Corinthians (7 ou 8/10)
- Grêmio x Inter (10, 11 ou 12/10)
- Mirassol x Inter (17, 18 ou 19/10)
- Inter x Botafogo (24, 25 ou 26/10)
- Fluminense x Inter (28 ou 29/10)
- Inter x Coritiba (4 ou 5/11)
- Vasco x Inter (18 ou 19/11)
- Inter x Vitória (21, 22 ou 23/11)
- Inter x Bragantino (28 ou 29/11)
- Cruzeiro x Inter (2/12)
