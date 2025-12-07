Tabela do Brasileirão 2025: veja campeão, vagas na Libertadores e rebaixados

Flamengo se sagrou campeão na penúltima rodada. Joilson Marconne / CBF/Divulgação

O Brasileirão 2025 chegou ao fim. Neste domingo (7), foram nove jogos da última rodada — a partida entre Flamengo e Mirassol foi adiantada para o sábado (6).

O Flamengo assegurou o título de campeão brasileiro na penúltima rodada, mas várias decisões ficaram para os últimos jogos.

A maior briga era pela fuga do rebaixamento. Inter e Vitória, que começaram a rodada no Z-4, venceram suas partidas. Assim, Ceará e Fortaleza, que perderam de goleadas para Palmeiras e Botafogo, foram rebaixados junto a Sport e Juventude.

O Vasco foi goleado pelo Atlético-MG e ficou de fora da Sul-Americana, enquanto o São Paulo venceu a disputa com o Bragantino pelo 8º lugar e vai para a Pré-Libertadores caso o G-8 se confirme. O Fluminense venceu e se manteve na 5ª colocação, assegurando a vaga direta à Libertadores.

Confira a tabela final do Brasileirão 2025