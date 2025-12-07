Rodada do Brasileirão define futuro de Inter, Grêmio, Z-4, Libertadores e Sul-Americana; confira os jogos e onde assistir

Nove jogos começam às 16h deste domingo. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Campeonato Brasileiro termina neste domingo (7). Por mais que o Flamengo já tenha conquistado o título, restam outras disputas acirradas na competição, que teve início em março. Luta contra o rebaixamento e vagas nas competições continentais movimentarão os últimos jogos da competição.

Todos os jogos serão disputados às 16h, com exceção de Mirassol e Flamengo, que se enfrentaram no sábado (6) e empataram em 3 a 3.

Na parte de baixo da tabela, Juventude e Sport já estão rebaixados. Restam duas vagas, que hoje são ocupadas por Inter e Vitória. Contudo, os dois times ainda possuem chances de escapar do rebaixamento. Fortaleza, Ceará e Santos são os outros clubes que podem cair.

A briga por vaga na Sul-Americana coloca alguns clubes como interessados, dentre eles o Grêmio, que depende apenas de um empate para seguir na zona de classificação.

Botafogo, Bahia e Fluminense disputam a vaga direta na fase de grupos da Libertadores que restou.

Confira abaixo o que está em jogo em cada partida da última rodada

Inter x Bragantino

É o jogo mais importante do ano colorado, já que é a última chance do clube evitar o rebaixamento. O Inter ocupa a 18ª colocação e precisa, antes de tudo, vencer a partida para sonhar com a permanência na primeira divisão.

Depois, terá de torcer para que dois resultados paralelos aconteçam. São três opções: derrota de Ceará, derrota do Fortaleza — em caso de empate a definição será por gols pró —, além de derrota ou empate do Vitória.

Para o Bragantino, ainda existe a possibilidade de alcançar a oitava posição, que pode render uma vaga na Libertadores do próximo ano. Para isso, precisará vencer o Inter e torcer para que o São Paulo perca a sua partida. Assim, os dois ficariam com 51 pontos, e o Bragantino teria uma vitória a mais (15, contra 14 do São Paulo).

Sport x Grêmio

O Grêmio entra em campo para confirmar a classificação para a Copa Sul-Americana de 2026. Na 11ª colocação com 46 pontos, um empate basta para o Tricolor garantir a participação no torneio continental. Em caso de derrota, terá que torcer por resultados paralelos para terminar dentro da zona de classificação. Só dois times podem ultrapassar o Grêmio.

No caso do Sport, o jogo vale apenas o cumprimento da tabela. A equipe já está rebaixada e também não terá como sair da última colocação.

Vitória x São Paulo

O clube baiano abre o Z-4 com 42 pontos e, assim como o Inter, depende de combinações de resultados para não ser rebaixado. Primeiramente, o Vitória precisa vencer a partida. Depois, terá de torcer para que um dos três resultados a seguir se confirme: Fortaleza não vencer, Ceará não vencer e Santos não pontuar.

No caso do Tricolor Paulista, a última partida vale a permanência no G-8, que pode render uma vaga na Libertadores do próximo ano a partir do campeão da Copa do Brasil. O São Paulo depende só dele para manter a posição, já que é o oitavo lugar.

A partida será disputada no Barradão e terá transmissão do Premiere.

Botafogo x Fortaleza

Outro jogo que interfere na luta contra o rebaixamento. Na 16ª colocação com 43 pontos, sendo o primeiro time fora do Z-4, o Fortaleza depende apenas dele para seguir na primeira divisão. Em caso de derrota ou empate, precisa torcer para que Inter e Vitória não vençam na rodada.

Para o Botafogo interessa uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O clube está em sétimo lugar com 60 pontos e precisa ultrapassar Bahia e Fluminense na tabela. Ou seja, terá de vencer o Fortaleza e torcer para que os adversários diretos, que se enfrentam, empatem o jogo.

A partida será disputada no Estádio Nilton Santos e terá transmissão do Premiere.

Ceará x Palmeiras

O Ceará é outro clube que precisa confirmar a permanência na Série A na última rodada. Como está fora da zona de rebaixamento, na 15ª colocação com 43 pontos, ele depende apenas de si para não cair. Ou seja, uma vitória mantém o time na Série A. Em caso de empate ou derrota, precisará torcer para que Vitória e Inter não vençam seus jogos.

No caso do Palmeiras, a partida pouco vale. A equipe paulista já é a vice-campeã do Brasileirão e não briga por algo no campeonato.

As equipes se enfrentam na Arena Castelão, e o jogo terá transmissão da Record e do Premiere.

Santos x Cruzeiro

O Santos ainda briga contra o rebaixamento. A equipe tem 44 pontos, na 14ª colocação e, para seguir na Série A, pode até empatar. Em caso de derrota, precisará torcer para que Vitória e Inter não vençam seus jogos — o Inter ainda teria de superar sete gols de saldo. Se o Vitória vencer, mas o Inter não, o Santos ficará na Série A se Fortaleza não ganhar seu jogo e recuperar cinco gols de saldo.

O Cruzeiro já não tem mais pretensões no campeonato e já está garantido como terceiro colocado na tabela.

As equipes se enfrentam na Vila Belmiro, e o jogo terá transmissão na Globo, na GE TV e no Premiere.

Atlético-MG x Vasco

As duas equipes têm 45 pontos e brigam para garantir uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano. Os dois times dependem de si. No caso dos cariocas, que estão em 12° lugar, um empate mantém o Vasco na zona de classificação para a Sul-Americana. Em caso derrota, poderá ser ultrapassado por Galo, Santos, Ceará e Fortaleza, no pior dos cenários.

Quanto ao Galo, em caso de empate ou derrota, o time pode perder posições para Santos, Ceará e Fortaleza, na pior hipótese.

O confronto será disputado na Arena do Galo e terá transmissão no Premiere.

Fluminense x Bahia

Cariocas e baianos brigam diretamente por uma vaga dentro do G-5 do Brasileirão. Chegar na quinta posição pode deixar o clube na fase de grupos da Libertadores. O Flu, atualmente, é quinto, com 61 pontos, um a mais que o Bahia, sexto.

A vitória dá às duas equipes a vaga direta na fase de grupos. Caso haja um empate, ambos os times podem ser ultrapassados pelo Botafogo em caso de vitória contra o Fortaleza.

A partida será disputada no Maracanã e terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Corinthians x Juventude

O jogo pode interferir na colocação dos paulistas no Brasileirão, mas nada mais que isso. O Ju, mesmo que vença, terminará o campeonato em 19º. O time paulista depende de um empate para seguir dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.