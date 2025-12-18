Remo será comandado por estrangeiro ex-São Paulo no retorno à Série A

Colombiano estava desempregado desde que saiu do Tijuana, do México. Hector Retamal / AFP

Para o ano do seu retorno à Série A do Brasileirão, o Remo surpreendeu e anunciou, nesta quinta-feira (18), o colombiano Juan Carlos Osório, de 64 anos, como novo treinador.

Com passagem por São Paulo e Athletico-PR no futebol brasileiro, Osório chega para substituir Guto Ferreira, que não renovou com a equipe azulina para 2026.

Osório comandou o São Paulo na temporada de 2015, mas deixou o clube para assumir a seleção mexicana. À frente do país, comandou na Copa do Mundo da Rússia.

O retorno ao Brasil foi em 2024, para uma curta passagem pelo Athletico-PR. Mesmo tendo perdido apenas uma partida, foi demitido após perder para o Londrina no jogo de ida das quartas do Paranaense.

Osório também treinou no futebol colombiano e no Egito, além da seleção do Paraguai. A chegada do técnico a Belém ainda será detalhada pela diretoria do clube.