Quando serão as janelas de transferência no Brasil em 2026

Grêmio e Inter são alguns dos clubes que devem intensificar as movimentações no mercado após o dia 5 de janeiro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Os clubes do Brasil já concentram esforços na montagem dos elencos para a temporada de 2026, que terá início mais cedo no calendário. As movimentações no mercado devem aumentar mesmo com a abertura da janela de transferências, em janeiro.

A expectativa é de um mercado movimentado, com pouco tempo para negociações antes do começo das competições oficiais. Os campeonatos estaduais estão previstos para começar no final de semana do dia 10 de janeiro.

A primeira janela de transferências no Brasil abre poucos dias antes dos estaduais, em 5 de janeiro. Esse período ficará aberto até 3 de março, data que marca o encerramento dos estaduais, já com Copa do Brasil e Brasileirão em andamento.

Ou seja, entre o início de janeiro e o começo de março, os clubes poderão contratar e negociar jogadores.

Além do mercado nacional, os clubes brasileiros também acompanham atentamente o calendário europeu, já que as datas influenciam vendas, empréstimos e possíveis chegadas de jogadores do exterior.

As janelas de transferências no Brasil em 2026

5 de janeiro a 3 de março

20 de julho a 11 de setembro

Datas das janelas de transferências nas principais ligas da Europa