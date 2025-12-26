Quando serão as janelas de transferência no Brasil em 2026

Os clubes do Brasil já concentram esforços na montagem dos elencos para a temporada de 2026, que terá início mais cedo no calendário. As movimentações no mercado devem aumentar mesmo com a abertura da janela de transferências, em janeiro.
A expectativa é de um mercado movimentado, com pouco tempo para negociações antes do começo das competições oficiais. Os campeonatos estaduais estão previstos para começar no final de semana do dia 10 de janeiro.
A primeira janela de transferências no Brasil abre poucos dias antes dos estaduais, em 5 de janeiro. Esse período ficará aberto até 3 de março, data que marca o encerramento dos estaduais, já com Copa do Brasil e Brasileirão em andamento.
Ou seja, entre o início de janeiro e o começo de março, os clubes poderão contratar e negociar jogadores.
Além do mercado nacional, os clubes brasileiros também acompanham atentamente o calendário europeu, já que as datas influenciam vendas, empréstimos e possíveis chegadas de jogadores do exterior.
As janelas de transferências no Brasil em 2026
- 5 de janeiro a 3 de março
- 20 de julho a 11 de setembro
Datas das janelas de transferências nas principais ligas da Europa
- Premier League (Inglaterra): 1/1 a 2/2 de 2026 e 15/6 a 31/8 de 2026
- Ligue 1 (França): 1/1 a 2/2 de 2026 e 01/7 a 31/8 de 2026
- Série A (Itália): 2/1 a 2/2 de 2026
- La Liga (Espanha): 2/1 a 2/2 de 2026 e 1/7 a 31/8 de 2026
- Bundesliga (Alemanha): 1/1 a 2/2 de 2026 e 01/7 a 31/8 de 2026