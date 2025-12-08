Prêmio do Brasileirão 2025: acompanhe ao vivo a premiação dos melhores do campeonato

Um dia após o término do Campeonato Brasileiro, a CBF irá realizar a premiação dos melhores da competição nesta temporada. Nesta segunda-feira (8), o Prêmio Brasileirão 2025 será entregue no Roxy Dinner Show, no Rio de Janeiro, a partir das 20h.

Serão premiados os destaques das primeiras divisões masculina e feminina. Além da seleção do campeonato, também serão lembrados os melhores técnicos, jogadores, as revelações, além dos gols mais bonitos, em ambas as categorias.

A escolha, que passa pelo voto de treinadores e capitães das equipes participantes, assim como de jornalistas, também irá escolher o melhor quarteto de arbitragem.

A cerimônia ainda irá homenagear os vencedores das demais divisões do futebol brasileiro em 2025 (Séries B, C e D e Brasileirões Femininos A2 e A3).

Confira a premiação em tempo real