Prêmio Brasileirão 2025: horário e onde assistir

Taça do Brasileirão. Joilson Marconne / CBF/Divulgação

O Prêmio Brasileirão 2025, realizado pela CBF, ocorre nesta segunda-feira (8), às 19h, no Rio de Janeiro. O evento volta a ocorrer após três anos, e visa parabenizar os destaques do ano.

A cerimônia anunciará os eleitos para a seleção do Brasileirão 2025 e do Brasileirão Feminino A1, e os vencedores das premiações de Craque, Revelação e Melhor Treinador de cada campeonato.

A escolha passa pela votação de treinadores e capitães das equipes participantes, e por jornalistas de todo o país.

Também serão premiados, de cada campeonato, o artilheiro e os ganhadores do Gol Mais Bonito, que serão decididos em votação popular, além do melhor quarteto de arbitragem do país.

Prêmio Brasileirão 2025

Quando? Segunda-feira (8), às 19h.