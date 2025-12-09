Prêmio Brasileirão 2025 escolhe os melhores do ano no futebol masculino e feminino; veja a lista

Após quatro anos sem ser realizado, o Prêmio Brasileirão 2025 voltou ao calendário da CBF. A data seguiu o padrão das edições antigas, marcada para o dia seguinte da última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
No Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (8), foram premiados os destaques tanto na categoria feminina quanto na categoria masculina. Também foram lembrados os melhores árbitros e árbitras do futebol brasileiro.
Entre os homens, o clube mais lembrado foi o campeão Flamengo, premiado em oito categorias. Rayan, do Vasco, foi a revelação do campeonato, enquanto o comandante do Mirassol, Rafael Guanaes, levou o título de melhor técnico.
Já entre as mulheres, o Corinthians foi a equipe que mais teve representantes premiadas. Heptacampeãs, as Brabas foram lembradas sete vezes na seleção do campeonato, seguidas pelas vice-campeãs Cabulosas, premiadas seis vezes.
Confira os vencedores do Prêmio Brasileirão 2025
Futebol Masculino
- Goleiro: Rossi (Flamengo)
- Zagueiros: Fabrício Bruno (Cruzeiro) e Léo Pereira (Flamengo)
- Lateral-direito: Paulo Henrique (Vasco)
- Lateral-esquerdo: Reinaldo (Mirassol)
- Volantes: Jorginho (Flamengo) e Lucas Romero (Cruzeiro)
- Meias: Arrascaeta (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro)
- Atacantes: Vitor Roque (Palmeiras) e Kaio Jorge (Cruzeiro)
Craque: Arrascaeta (Flamengo)
Artilheiro: Kaio Jorge (Cruzeiro)
Revelação: Rayan (Vasco)
Melhor treinador: Rafael Guanaes (Mirassol)
Gol mais bonito: Pedro (Flamengo), contra o Vitória
Futebol Feminino
- Goleira: Nicole (Corinthians)
- Zagueiras: Isa Haas (Cruzeiro) e Mariza (Corinthians)
- Lateral-direita: Isabela (Cruzeiro)
- Lateral-esquerda: Gisseli (Cruzeiro)
- Volantes: Brena (Palmeiras) e Lorena Bedoya (Cruzeiro)
- Meias: Duda Sampaio (Corinthians) e Gabi Zanotti (Corinthians)
- Atacantes: Amanda Gutierrez (Palmeiras) e Letícia (Cruzeiro)
Craque: Gabi Zanotti (Corinthians)
Artilheira: Amanda Gutierres (Palmeiras)
Revelação: Jhonson (Corinthians)
Melhor treinador (a): Jonas Urias (Cruzeiro)
Gol mais bonito: Érika (Corinthians)
Arbitragem
Futebol Masculino
- Melhor Árbitro: Rodrigo José Pereira
- Assistente 1: Rodrigo Boschilia
- Assistente 2: Rafael da Silva Alves
- VAR: Caio Max Augusto Vieira
- AVAR: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo
Futebol Feminino
- Melhor árbitra: Débora Cecília Correia
- Assistente 1: Leila Cruz
- Assistente 2: Maíra Moreira
- VAR: Charly Deretti
- AVAR: Amanda Masseira