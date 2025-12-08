Prêmio Bola de Prata ocorre nesta segunda-feira sem perspectiva de vencedores entre Grêmio e Inter

Bola de Prata premia os melhores do Brasileirão. Agência com Z / Divulgação

O momento de baixa do futebol gaúcho estará ainda mais estampado para todo o Brasil nesta segunda-feira (8). A partir das 12h, será realizado em São Paulo a 56ª edição do Bola da Prata, tradicional cerimônia organizada pela ESPN que premia, desde 1970, os melhores do Brasileirão.

Grêmio e Inter, que já tiveram nomes como Suárez, Falcão, Paulo Isidoro e Figueroa entre os vencedores do Bola de Ouro — prêmio dado ao melhor do Brasileirão —, não devem ter sequer representantes entre os vencedores do Bola de Prata, que premia os melhores da cada posição.

É o segundo ano consecutivo em que o Grêmio aparecerá sem representantes. Já o Inter teve dois bolas de prata em 2024: Alan Patrick (melhor meia) e Bernabei (melhor lateral-esquerdo).

O último prêmio do Grêmio ocorreu em 2023, quando Suárez foi eleito o melhor da competição e levou a Bola de Ouro — edição em que Villasanti levou como melhor volante.

Feminino

Em 2021, o Bola de Prata também começou a premiar as jogadoras e um treinador ou treinadora do Brasileirão Feminino em categorias nos mesmos moldes do masculino, diferentemente do que era feito nos anos anteriores, em que somente uma jogadora considerada destaque do campeonato recebia um prêmio.

Grêmio e Inter, 11° e 12° colocados do Brasileirão feminino, não devem ter representantes no Bola de Prata.

Bolas de Ouro do Inter

Ao todo, jogadores e jogadoras do Inter acumulam 55 prêmios no Bola de Prata. No Bola de Ouro, o Inter teve:

Taffarel (1988)

Falcão (1978 e 1979*)

Figueroa (1976 e 1972)

*É, até hoje, a maior nota conquistada da história da premiação: 9.20.

Bolas de Ouro do Grêmio

No Grêmio, jogadores acumulam 45 prêmios. Jamais houve uma premiação no feminino. No Bola de Ouro, o Grêmio teve:

Suárez (2023)

Lucas Leiva (2006)

Paulo Isidoro (1981)

Ancheta (1973)

*O repórter viajou a convite dos canais ESPN.