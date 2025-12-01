Os gols e melhores momentos da 36ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

Santos vence na rodada e deixa zona de rebaixamento Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.

Na 36ª rodada do Brasileirão, o líder Flamengo empatou com o Atlético-MG em 1 a 1. A distância para o segundo colocado Palmeiras é de cinco pontos, com seis a serem disputados. Fecham o G-4, Cruzeiro e Mirassol.

Na parte debaixo da tabela, o Inter perdeu para o Vasco por 5 a 1, e entrou na zona de rebaixamento, com 41 pontos.

Em contrapartida, o Santos venceu o Sport por 3 a 0 e agora é o primeiro time fora do Z-4.

Na próxima rodada, buscando sair do Z-4, o Inter enfrenta o São Paulo fora de casa, enquanto o Grêmio recebe o Fluminense na Arena, em Porto Alegre.

Confira os melhores momentos da 36° rodada

Atlético-MG 1x1 Flamengo

Grêmio 3x2 Palmeiras

Bragantino 0x1 Fortaleza

Fluminense 6x0 São Paulo

Juventude 1x1 Bahia

Vasco 5x1 Inter

Santos 3x0 Sport

Vitória 2x0 Mirassol

Ceará 1x1 Cruzeiro

Corinthians 2x2 Botafogo