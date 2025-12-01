Os gols e melhores momentos da 36ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

Na 36ª rodada do Brasileirão, o líder Flamengo empatou com o Atlético-MG em 1 a 1. A distância para o segundo colocado Palmeiras é de cinco pontos, com seis a serem disputados. Fecham o G-4, Cruzeiro e Mirassol.
Na parte debaixo da tabela, o Inter perdeu para o Vasco por 5 a 1, e entrou na zona de rebaixamento, com 41 pontos.
Em contrapartida, o Santos venceu o Sport por 3 a 0 e agora é o primeiro time fora do Z-4.
Na próxima rodada, buscando sair do Z-4, o Inter enfrenta o São Paulo fora de casa, enquanto o Grêmio recebe o Fluminense na Arena, em Porto Alegre.
Confira os melhores momentos da 36° rodada
Atlético-MG 1x1 Flamengo
Grêmio 3x2 Palmeiras
Bragantino 0x1 Fortaleza
Fluminense 6x0 São Paulo
Juventude 1x1 Bahia
Vasco 5x1 Inter
Santos 3x0 Sport
Vitória 2x0 Mirassol
Ceará 1x1 Cruzeiro
Corinthians 2x2 Botafogo
