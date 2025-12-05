Nove partidas serão no próximo domingo (7). Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Campeonato Brasileiro de 2025 terminará neste final de semana. Na penúltima rodada, o Flamengo sagrou-se campeão ao vencer o Ceará. Antes, Sport e Juventude já haviam sido rebaixados para a Série B. Mas ainda restam algumas definições.

Em aberto, há vagas na Libertadores, na Sul-Americana e dois lugares na zona de rebaixamento para a Segunda Divisão.

Com exceção de Mirassol e Flamengo, que se enfrentam no sábado (6), às 18h30min, as outras nove partidas serão no domingo (7), às 16h. Zero Hora mostra abaixo o que vale cada jogo da rodada final do Brasileirão. Confira:

Mirassol x Flamengo - sábado, 18h30min

O jogo já não vale nada, tanto que a CBF resolveu por adiantar a partida para o sábado. Os donos da casa já garantiram a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo sagrou-se campeão do Brasileirão, com a vitória contra o Ceará no Maracanã.

Fluminense x Bahia

Cariocas e baianos brigam diretamente por uma vaga dentro do G-5 do Brasileirão. Chegar na quinta posição pode deixar o clube na fase de grupos da Libertadores. O Flu, atualmente, é quinto, com 61 pontos, um a mais que o Bahia, sexto.

Botafogo x Fortaleza

O Fogão ainda sonha com a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O time de Davide Ancelotti é sétimo, com 60 pontos, e pode ultrapassar Bahia e Fluminense para alcançar a quinta colocação. Por outro lado, os cearenses ainda brigam contra o rebaixamento para a Série B.

Corinthians x Juventude

O jogo pode interferir na colocação dos paulistas no Brasileirão, mas nada mais que isso. O Ju, mesmo que vença, terminará o campeonato em 19º.

Santos x Cruzeiro

Os paulistas ainda lutam contra o rebaixamento na competição. Com 44 pontos, ocupam a 14ª posição, mas podem ser ultrapassados em caso de derrota. A Raposa, com o empate contra o Botafogo, não tem mais pretensões no campeonato. Entrará e sairá da rodada na terceira posição.

Atlético-MG x Vasco

As duas equipes têm 45 pontos e brigam para garantir uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.

Inter x Bragantino

O Colorado ocupa a 18ª posição e terá a última rodada do Brasileirão para tentar escapar do rebaixamento para a Série B. Já o time paulista ainda briga para ultrapassar o São Paulo e terminar a competição na oitava posição — o que pode render uma vaga na Libertadores de 2026.

Vitória x São Paulo

A situação deste jogo é similar à partida anterior. Os baianos lutam contra o rebaixamento, enquanto os paulistas querem terminar o campeonato na oitava colocação, sonhando com uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Ceará x Palmeiras

A equipe paulista já é a vice-campeã do Brasileirão e não briga por algo no campeonato. Por outro lado, os cearenses tentam permanecer na Série A e precisam pontuar para assegurarem seu lugar na elite do futebol brasileiro.

Sport x Grêmio

Os pernambucanos já estão matematicamente rebaixados há algumas rodadas e venceram apenas dois jogos no Brasileirão. O Tricolor ainda busca confirmar a vaga na Sul-Americana do ano que vem.