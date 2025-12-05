O que cada time precisa fazer na última rodada para ir a Libertadores, Sul-Americana ou fugir do rebaixamento

O grande campeão do Brasileirão 2025 foi definido com uma rodada de antecedência, com a vitória do Flamengo sobre o Ceará, mas a última rodada guarda boas decisões de cima a baixo da tabela.
Vaga direta à Libertadores, última vaga no G-8, classificação para a Sul-Americana e as últimas posições da zona de rebaixamento são as disputas que ainda estão em aberto. Confira o que cada time precisa para acabar o campeonato em situação favorável.
Libertadores
Vaga direta
Fluminense, Bahia e Botafogo estão na briga pela última vaga direta. No entanto, o 6º lugar também pode garantir vaga direta, a depender do campeão da Copa do Brasil. Nesse caso, o Cruzeiro teria que vencer o torneio, ou o Fluminense, se os cariocas terminarem dentro do G-5.
- Fluminense: está em 5º, com 61 pontos, e depende apenas de si para se manter na posição. Precisa vencer o confronto direto com o Bahia.
- Bahia: está em 6º, com 60 pontos. Precisa vencer o confronto direto com o Fluminense para subir uma posição.
- Botafogo: está em 7º, com 60 pontos. Precisa vencer e torcer por empate entre Fluminense e Bahia.
G-8
O 8º lugar mais cobiçado da história do Brasileirão tem São Paulo e Bragantino na concorrência. Por enquanto, o grupo de classificação à Libertadores vai até o 7º colocado, mas pode se expandir para G-8 a depender do campeão da Copa do Brasil (Cruzeiro e Fluminense), já garantidos na competição, estão na disputa do título).
- São Paulo: está em 8º, com 51 pontos, e depende apenas de si para se manter na posição. Precisa vencer ou empatar com o Vitória na última rodada.
- Bragantino: está em 9º, com 48 pontos. Para subir a 8º, tem de vencer o Inter na última rodada e contar com a derrota do São Paulo. Assim, os dois ficariam com 51 pontos, e o Bragantino teria uma vitória a mais (15, contra 14 do São Paulo).
Sul-Americana
A disputa pelas seis vagas à Sul-Americana está bem aberta. Apenas São Paulo e Bragantino estão matematicamente classificados. Corinthians, Grêmio, Vasco e Atlético-MG ainda correm risco de sair, enquanto Santos, Ceará e Fortaleza, habitantes do limbo entre a Sula e o Z-4, podem entrar no G-13. Vale lembrar que a Sul-Americana também pode ter uma vaga extra a depender do campeão da Copa do Brasil. Para isso acontecer, é preciso que o título fique ou com Corinthians ou com Vasco e que o campeão esteja na zona de classificação à Sula.
- Corinthians: está em 10º, com 46 pontos. Basta um empate para ficar dentro da zona de classificação.
- Grêmio: está em 11º, com 46 pontos. Basta um empate para ficar dentro da zona de classificação.
- Vasco: está em 12º, com 45 pontos. Basta um empate para ficar dentro da zona de classificação.
- Atlético-MG: está em 13º, com 45 pontos. Tem confronto direto com o Vasco e precisa vencer para ficar na zona de classificação.
- Santos: está em 14º, com 44 pontos. Precisa ganhar para entrar na zona de classificação.
- Ceará: está em 15º, com 43 pontos. Precisa vencer e depende de resultados paralelos.
- Fortaleza: está em 16º, com 43 pontos. Precisa vencer e depende de resultados paralelos.
Fuga do rebaixamento
A briga contra o rebaixamento acirrou nas últimas rodadas. Fortaleza e Vitória, dados como praticamente rebaixados meses atrás, embalaram resultados positivos e podem garantir a permanência na Série A.
Por outro lado, o Inter empilhou uma sequência de resultados ruins e apareceu no Z-4. Além dos três, Ceará e Santos têm chances matemáticas de cair. Sport e Juventude vão para a última rodada já rebaixados.
- Santos: está em 14º, com 44 pontos, e depende apenas de si para ficar fora do Z-4. Precisa vencer o Cruzeiro.
- Ceará: está em 15º, com 43 pontos, e depende apenas de si para ficar fora do Z-4. Precisa vencer o Palmeiras.
- Fortaleza: está em 16º, com 43 pontos, e depende apenas de si para ficar fora do Z-4. Precisa vencer o Botafogo.
- Vitória: está em 17º, com 42 pontos. Precisa vencer o São Paulo e depende ou de uma derrota do Santos, ou de um tropeço de Ceará e Fortaleza.
- Inter: está em 18º, com 41 pontos. Precisa vencer o Bragantino e de dois resultados paralelos favoráveis: derrota de Ceará, derrota do Fortaleza — em caso de empate a definição será por gols pró —, além de derrota ou empate do Vitória.
