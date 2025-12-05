O que cada time precisa fazer na última rodada para ir a Libertadores, Sul-Americana ou fugir do rebaixamento

Brasileirão 2025 termina neste domingo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O grande campeão do Brasileirão 2025 foi definido com uma rodada de antecedência, com a vitória do Flamengo sobre o Ceará, mas a última rodada guarda boas decisões de cima a baixo da tabela.

Vaga direta à Libertadores, última vaga no G-8, classificação para a Sul-Americana e as últimas posições da zona de rebaixamento são as disputas que ainda estão em aberto. Confira o que cada time precisa para acabar o campeonato em situação favorável.

Libertadores

Vaga direta

Fluminense, Bahia e Botafogo estão na briga pela última vaga direta. No entanto, o 6º lugar também pode garantir vaga direta, a depender do campeão da Copa do Brasil. Nesse caso, o Cruzeiro teria que vencer o torneio, ou o Fluminense, se os cariocas terminarem dentro do G-5.

Fluminense: está em 5º, com 61 pontos, e depende apenas de si para se manter na posição. Precisa vencer o confronto direto com o Bahia.

está em 5º, com 61 pontos, e depende apenas de si para se manter na posição. Precisa vencer o confronto direto com o Bahia. Bahia: está em 6º, com 60 pontos. Precisa vencer o confronto direto com o Fluminense para subir uma posição.

está em 6º, com 60 pontos. Precisa vencer o confronto direto com o Fluminense para subir uma posição. Botafogo: está em 7º, com 60 pontos. Precisa vencer e torcer por empate entre Fluminense e Bahia.

G-8

O 8º lugar mais cobiçado da história do Brasileirão tem São Paulo e Bragantino na concorrência. Por enquanto, o grupo de classificação à Libertadores vai até o 7º colocado, mas pode se expandir para G-8 a depender do campeão da Copa do Brasil (Cruzeiro e Fluminense), já garantidos na competição, estão na disputa do título).

São Paulo: está em 8º, com 51 pontos, e depende apenas de si para se manter na posição. Precisa vencer ou empatar com o Vitória na última rodada.

está em 8º, com 51 pontos, e depende apenas de si para se manter na posição. Precisa vencer ou empatar com o Vitória na última rodada. Bragantino: está em 9º, com 48 pontos. Para subir a 8º, tem de vencer o Inter na última rodada e contar com a derrota do São Paulo. Assim, os dois ficariam com 51 pontos, e o Bragantino teria uma vitória a mais (15, contra 14 do São Paulo).

Sul-Americana

A disputa pelas seis vagas à Sul-Americana está bem aberta. Apenas São Paulo e Bragantino estão matematicamente classificados. Corinthians, Grêmio, Vasco e Atlético-MG ainda correm risco de sair, enquanto Santos, Ceará e Fortaleza, habitantes do limbo entre a Sula e o Z-4, podem entrar no G-13. Vale lembrar que a Sul-Americana também pode ter uma vaga extra a depender do campeão da Copa do Brasil. Para isso acontecer, é preciso que o título fique ou com Corinthians ou com Vasco e que o campeão esteja na zona de classificação à Sula.

Corinthians: está em 10º, com 46 pontos. Basta um empate para ficar dentro da zona de classificação.

está em 10º, com 46 pontos. Basta um empate para ficar dentro da zona de classificação. Grêmio: está em 11º, com 46 pontos. Basta um empate para ficar dentro da zona de classificação.

está em 11º, com 46 pontos. Vasco: está em 12º, com 45 pontos. Basta um empate para ficar dentro da zona de classificação.

está em 12º, com 45 pontos. Basta um empate para ficar dentro da zona de classificação. Atlético-MG: está em 13º, com 45 pontos. Tem confronto direto com o Vasco e precisa vencer para ficar na zona de classificação.

está em 13º, com 45 pontos. Tem confronto direto com o Vasco e precisa vencer para ficar na zona de classificação. Santos: está em 14º, com 44 pontos. Precisa ganhar para entrar na zona de classificação.

está em 14º, com 44 pontos. Precisa ganhar para entrar na zona de classificação. Ceará: está em 15º, com 43 pontos. Precisa vencer e depende de resultados paralelos.

está em 15º, com 43 pontos. Precisa vencer e depende de resultados paralelos. Fortaleza: está em 16º, com 43 pontos. Precisa vencer e depende de resultados paralelos.

Fuga do rebaixamento

A briga contra o rebaixamento acirrou nas últimas rodadas. Fortaleza e Vitória, dados como praticamente rebaixados meses atrás, embalaram resultados positivos e podem garantir a permanência na Série A.

Por outro lado, o Inter empilhou uma sequência de resultados ruins e apareceu no Z-4. Além dos três, Ceará e Santos têm chances matemáticas de cair. Sport e Juventude vão para a última rodada já rebaixados.

Santos: está em 14º, com 44 pontos, e depende apenas de si para ficar fora do Z-4. Precisa vencer o Cruzeiro.

está em 14º, com 44 pontos, e depende apenas de si para ficar fora do Z-4. Precisa vencer o Cruzeiro. Ceará: está em 15º, com 43 pontos, e depende apenas de si para ficar fora do Z-4. Precisa vencer o Palmeiras.

está em 15º, com 43 pontos, e depende apenas de si para ficar fora do Z-4. Precisa vencer o Palmeiras. Fortaleza: está em 16º, com 43 pontos, e depende apenas de si para ficar fora do Z-4. Precisa vencer o Botafogo.

está em 16º, com 43 pontos, e depende apenas de si para ficar fora do Z-4. Precisa vencer o Botafogo. Vitória: está em 17º, com 42 pontos. Precisa vencer o São Paulo e depende ou de uma derrota do Santos, ou de um tropeço de Ceará e Fortaleza.

está em 17º, com 42 pontos. Precisa vencer o São Paulo e depende ou de uma derrota do Santos, ou de um tropeço de Ceará e Fortaleza. Inter: está em 18º, com 41 pontos. Precisa vencer o Bragantino e de dois resultados paralelos favoráveis: derrota de Ceará, derrota do Fortaleza — em caso de empate a definição será por gols pró —, além de derrota ou empate do Vitória.