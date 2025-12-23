Mercado de técnicos: o que mudou desde o encerramento do Brasileirão 

O Brasileirão se iniciará mais cedo em 2026. Na próxima temporada, a primeira rodada está prevista para 28 de janeiro — e não mais para março, como ocorria tradicionalmente.
Com isso, as movimentações precisam ocorrer mais rápido. E, desde o término do Brasileirão, seis dos 20 times que disputarão a elite já mudaram de técnico.
O Cruzeiro contratou Tite (para substituir Leonardo Jardim), o Grêmio buscou Luis Castro (para a vaga de Mano Menezes) e o Inter recorreu a Paulo Pezzolano (para o lugar de Abel Braga, que virou diretor).
Dos 16 que permaneceram na Série A, o Botafogo também passou por mudanças. Davide Ancelotti saiu e o clube carioca está no mercado. Agora, Martín Anselmi é o favorito para assumir o Fogão.
As outras duas mudanças vêm de times que subiram para a elite. O Coritiba buscou Fernando Seabra para substituir Mozart. Enquanto Juan Carlos Osório assumiu o cargo de Guto Ferreira no Remo.
Os quatro que caíram, por sua vez, mudaram o comandante: Mozart treinará o Ceará, Thiago Carpini assumirá o Fortaleza, Mauricio Barbieri estará no Juventude e Roger Silva será o técnico do Sport.
Situação dos times
16 times que permaneceram
- Atlético-MG: permanece com Jorge Sampaoli;
- Bahia: segue com Rogério Ceni;
- Botafogo: está sem técnico (Davide Ancelotti saiu);
- Bragantino: permanece com Vagner Mancini;
- Corinthians: permanece com Dorival Junior;
- Cruzeiro: contratou Tite (Leonardo Jardim saiu);
- Flamengo: segue com Filipe Luis;
- Fluminense: segue com Zubeldía;
- Grêmio: contratou Luis Castro (Mano Menezes saiu);
- Inter: contratou Paulo Pezzolano (Abel Braga virou diretor);
- Mirassol: permanece com Rafael Guanaes;
- Palmeiras: permanece com Abel Ferreira;
- Santos: permanece com Juan Pablo Vojvoda;
- São Paulo: permanece com Hernán Crespo;
- Vasco: permanece com Fernando Diniz;
- Vitória: permanece com Jair Ventura.
Quatro times que caíram
- Ceará: contratou Mozart (Léo Condé saiu);
- Fortaleza: contratou Thiago Carpini (Martin Palermo saiu);
- Juventude: contratou Mauricio Barbieri (Thiago Carpini saiu);
- Sport: contratou Roger Silva (César de Lucena, auxiliar, terminou a Série A como interino).
Quatro times que subiram
- Athletico-PR: permanece com Odair Helmann;
- Chapecoense: permanece com Gilmar Dal Pozzo;
- Coritiba: contratou Fernando Seabra (Mozart saiu);
- Remo: contratou Juan Carlos Osório (Guto Ferreira saiu).