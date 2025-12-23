Mercado de técnicos: o que mudou desde o encerramento do Brasileirão 

Martín Anselmi é o favorito para assumir o Botafogo. Raul ARBOLEDA / AFP

O Brasileirão se iniciará mais cedo em 2026. Na próxima temporada, a primeira rodada está prevista para 28 de janeiro — e não mais para março, como ocorria tradicionalmente.

Com isso, as movimentações precisam ocorrer mais rápido. E, desde o término do Brasileirão, seis dos 20 times que disputarão a elite já mudaram de técnico.

O Cruzeiro contratou Tite (para substituir Leonardo Jardim), o Grêmio buscou Luis Castro (para a vaga de Mano Menezes) e o Inter recorreu a Paulo Pezzolano (para o lugar de Abel Braga, que virou diretor).

Dos 16 que permaneceram na Série A, o Botafogo também passou por mudanças. Davide Ancelotti saiu e o clube carioca está no mercado. Agora, Martín Anselmi é o favorito para assumir o Fogão.

As outras duas mudanças vêm de times que subiram para a elite. O Coritiba buscou Fernando Seabra para substituir Mozart. Enquanto Juan Carlos Osório assumiu o cargo de Guto Ferreira no Remo.

Os quatro que caíram, por sua vez, mudaram o comandante: Mozart treinará o Ceará, Thiago Carpini assumirá o Fortaleza, Mauricio Barbieri estará no Juventude e Roger Silva será o técnico do Sport.

Situação dos times

16 times que permaneceram

Atlético-MG: permanece com Jorge Sampaoli;

Bahia: segue com Rogério Ceni;

Botafogo: está sem técnico (Davide Ancelotti saiu);

Bragantino: permanece com Vagner Mancini;

Corinthians: permanece com Dorival Junior;

Cruzeiro: contratou Tite (Leonardo Jardim saiu);

Flamengo: segue com Filipe Luis;

Fluminense: segue com Zubeldía;

Grêmio: contratou Luis Castro (Mano Menezes saiu);

Inter: contratou Paulo Pezzolano (Abel Braga virou diretor);

Mirassol: permanece com Rafael Guanaes;

Palmeiras: permanece com Abel Ferreira;

Santos: permanece com Juan Pablo Vojvoda;

São Paulo: permanece com Hernán Crespo;

Vasco: permanece com Fernando Diniz;

Vitória: permanece com Jair Ventura.

Quatro times que caíram

Ceará: contratou Mozart (Léo Condé saiu);

Fortaleza: contratou Thiago Carpini (Martin Palermo saiu);

Juventude: contratou Mauricio Barbieri (Thiago Carpini saiu);

Sport: contratou Roger Silva (César de Lucena, auxiliar, terminou a Série A como interino).

Quatro times que subiram