Grêmio e Inter aparecem no top 5 de times com mais lesões em 10 anos no Brasil; veja ranking

Tadeu Vilani / Agencia RBS

A dupla Gre-Nal figura entre os cinco clubes com maior número de lesões no futebol brasileiro na última década. O dado faz parte de um levantamento do site ge.globo, que analisou, caso a caso, todos os afastamentos de jogadores por problemas físicos decorrentes da prática esportiva nas últimas 10 temporadas, entre 2016 e 2025.

Foram 8.090 contusões, sendo 3.585 problemas musculares nas coxas. As lesões de joelho aparecem em segundo lugar: 1.290 casos. Lesões no tornozelo (875) e panturrilha (498) também foram destaques no período.

No ranking geral, o Grêmio aparece como o segundo clube com mais lesões no período, atrás apenas do São Paulo. O Inter é o quinto, logo atrás de Corinthians e Botafogo. Mas um detalhe: na média, o Colorado praticamente se iguala ao Tricolor. O estudo analisou nove temporadas (desconsiderando a que o clube disputou a Série B).

As lesões no Grêmio

Foram 457 vetos clínicos no Tricolor em 10 temporadas, número que chama atenção pela concentração em anos específicos.

Em 2017 e 2018, o Grêmio registrou 125 baixas, o equivalente a 27% de todas as lesões registradas na década. Nessas duas temporadas, o clube liderou o ranking de contusões da Série A: 61 em 2017 e 64 em 2018.

As lesões no Inter

Já o Colorado, fechando o top 5, tem 414 lesões registradas no período analisado — considerando nove temporadas, já que 2017 ficou fora do recorte por conta da disputa da Série B. Na média, são 46 por ano. O Grêmio teve média de 45,7.

O Inter atingiu ou superou a marca de 50 contusões em três anos diferentes: 2021 (52), 2022 (50) e 2025 (50).

Ídolo do Grêmio é o que mais passou no DM

O levantamento do ge.globo também aponta nomes que simbolizam esse cenário. Maicon, capitão do Grêmio entre 2016 e 2019, é o jogador que mais vezes passou pelo departamento médico no período: 26. Ao longo do período, a maioria dos seus problemas físicos esteve concentrada nas coxas, com 11 ocorrências, e nas panturrilhas, com outras seis.

O atacante Marinho, que também defendeu o Tricolor, aparece logo atrás. Ao todo, o hoje jogador do Fortaleza acumulou 25 passagens pelo departamento médico. Foram nove pelo Fortaleza, oito pelo Santos, quatro pelo Vitória, três pelo Grêmio e uma pelo Flamengo.

Os clubes com mais lesões entre 2016 e 2025

1º São Paulo – 483 (10 temporadas)

2º Grêmio – 457 (10 temporadas)

3º Corinthians – 431 (10 temporadas)

4º Botafogo – 428 (10 temporadas)

5º Inter – 414 (9 temporadas)

6º Fluminense – 387 (10 temporadas)

7º Santos – 371 (10 temporadas)

8º Athletico-PR – 359 (10 temporadas)

9º Atlético-MG – 350 (10 temporadas)

10º Cruzeiro – 337 (10 temporadas)

11º Flamengo: 331 lesões (10 temporadas)

12º Palmeiras: 310 lesões (10 temporadas)

13º Bahia: 294 lesões (9 temporadas)

14º Fortaleza: 258 lesões (7 temporadas)

15º Bragantino: 254 lesões (6 temporadas)

16º Chapecoense: 244 lesões (6 temporadas)

17º Coritiba: 243 lesões (5 temporadas)

18º Vasco: 242 lesões (9 temporadas)

19º Vitória: 219 lesões (5 temporadas)

19º Ceará: 219 lesões (6 temporadas)

19 º Sport: 219 lesões (7 temporadas)

Critérios e metodologia

Os dados foram coletados nos sites oficiais dos clubes e apurados diariamente pelos setoristas do ge. O levantamento considera equipes que disputaram a Série A entre 2016 e 2025, além de participações pontuais de clubes na Série B no período. Ao todo, 34 times tiveram ao menos uma temporada analisada.