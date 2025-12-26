Grêmio e Inter aparecem no top 5 de times com mais lesões em 10 anos no Brasil; veja ranking

A dupla Gre-Nal figura entre os cinco clubes com maior número de lesões no futebol brasileiro na última década. O dado faz parte de um levantamento do site ge.globo, que analisou, caso a caso, todos os afastamentos de jogadores por problemas físicos decorrentes da prática esportiva nas últimas 10 temporadas, entre 2016 e 2025.
Foram 8.090 contusões, sendo 3.585 problemas musculares nas coxas. As lesões de joelho aparecem em segundo lugar: 1.290 casos. Lesões no tornozelo (875) e panturrilha (498) também foram destaques no período.
No ranking geral, o Grêmio aparece como o segundo clube com mais lesões no período, atrás apenas do São Paulo. O Inter é o quinto, logo atrás de Corinthians e Botafogo. Mas um detalhe: na média, o Colorado praticamente se iguala ao Tricolor. O estudo analisou nove temporadas (desconsiderando a que o clube disputou a Série B).
As lesões no Grêmio
Foram 457 vetos clínicos no Tricolor em 10 temporadas, número que chama atenção pela concentração em anos específicos.
Em 2017 e 2018, o Grêmio registrou 125 baixas, o equivalente a 27% de todas as lesões registradas na década. Nessas duas temporadas, o clube liderou o ranking de contusões da Série A: 61 em 2017 e 64 em 2018.
As lesões no Inter
Já o Colorado, fechando o top 5, tem 414 lesões registradas no período analisado — considerando nove temporadas, já que 2017 ficou fora do recorte por conta da disputa da Série B. Na média, são 46 por ano. O Grêmio teve média de 45,7.
O Inter atingiu ou superou a marca de 50 contusões em três anos diferentes: 2021 (52), 2022 (50) e 2025 (50).
Ídolo do Grêmio é o que mais passou no DM
O levantamento do ge.globo também aponta nomes que simbolizam esse cenário. Maicon, capitão do Grêmio entre 2016 e 2019, é o jogador que mais vezes passou pelo departamento médico no período: 26. Ao longo do período, a maioria dos seus problemas físicos esteve concentrada nas coxas, com 11 ocorrências, e nas panturrilhas, com outras seis.
O atacante Marinho, que também defendeu o Tricolor, aparece logo atrás. Ao todo, o hoje jogador do Fortaleza acumulou 25 passagens pelo departamento médico. Foram nove pelo Fortaleza, oito pelo Santos, quatro pelo Vitória, três pelo Grêmio e uma pelo Flamengo.
Os clubes com mais lesões entre 2016 e 2025
1º São Paulo – 483 (10 temporadas)
2º Grêmio – 457 (10 temporadas)
3º Corinthians – 431 (10 temporadas)
4º Botafogo – 428 (10 temporadas)
5º Inter – 414 (9 temporadas)
6º Fluminense – 387 (10 temporadas)
7º Santos – 371 (10 temporadas)
8º Athletico-PR – 359 (10 temporadas)
9º Atlético-MG – 350 (10 temporadas)
10º Cruzeiro – 337 (10 temporadas)
11º Flamengo: 331 lesões (10 temporadas)
12º Palmeiras: 310 lesões (10 temporadas)
13º Bahia: 294 lesões (9 temporadas)
14º Fortaleza: 258 lesões (7 temporadas)
15º Bragantino: 254 lesões (6 temporadas)
16º Chapecoense: 244 lesões (6 temporadas)
17º Coritiba: 243 lesões (5 temporadas)
18º Vasco: 242 lesões (9 temporadas)
19º Vitória: 219 lesões (5 temporadas)
19º Ceará: 219 lesões (6 temporadas)
19 º Sport: 219 lesões (7 temporadas)
Critérios e metodologia
Os dados foram coletados nos sites oficiais dos clubes e apurados diariamente pelos setoristas do ge. O levantamento considera equipes que disputaram a Série A entre 2016 e 2025, além de participações pontuais de clubes na Série B no período. Ao todo, 34 times tiveram ao menos uma temporada analisada.
O recorte temporal vai de 1º de janeiro de 2016 até 26 de dezembro de 2025, data de publicação da matéria. Apenas lesões ocorridas dentro desse intervalo foram consideradas. Entraram no levantamento todos os casos em que o jogador foi vetado pelo departamento médico e desfalcou ao menos uma partida oficial por motivo clínico. Não foram contabilizados jogadores poupados, afastamentos por desgaste físico ou problemas de ordem fisiológica.